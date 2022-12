Lyt til artiklen

Nytåret bliver som vanligt skudt ind med et væld af farverigt fyrværkeri på nattehimlen.

Det er dog langt fra alle, der er lige vilde med den slags – og det gælder bestemt også dyrene, hvem det som bekendt er svært at forklare, hvad der sker.

Noget Maria Textor, som har ni heste på sit nedlagte landbrug på Lolland, kender alt til. Hendes heste reagerer nemlig voldsomt på fyrværkeri, fortæller hun til TV 2 Øst.

»Jeg har oplevet, at de pisker rundt på marken i vild panik, og så bliver man jo bekymret for, om de vælter hegnet og løber væk,« lyder det blandt andet.

Af den grund er hun nødsaget til at holde nytår hjemme, hvor hun kan gå i stalden og berolige sine firbenede kammerater, når det nye år skydes ind.

Maria Textor tror, at mange er uvidende om, at heste – og for den sags skyld også andre dyr – bliver så forskrækkede, når der fyres krudt af.

Reglerne fra Sikkerhedsstyrelsen lyder dog på, at man ikke må affyre fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr.

Noget, hun håber, flere vil have in mente, inden man vælger at affyre fyrværkeri.