Lystfisker Micheal Madsen får mere plastic med hjem i fiskenettet end fisk.

Langs Limfjorden ved Aalborg og østkysten omkring Frederikshavn trækker han ofte i sine waders og forsøger at få fisk på krogen, men ofte opgiver han jagten på en havørred og giver sig i stedet til at fange de enorme mængder plastic.

»Der er, undskyld mig, satme meget. Vi fiskere kan ikke have alt det affald med hjem,« fortæller han.

På en tur fornyelig kunne han fylde bilen med 20 kilo skrald - og ingen fisk.

Foto: SeatroutNordjylland Vis mere Foto: SeatroutNordjylland

»Jeg bruger fiskenettet til at samle affaldet i, når jeg er ude. Men nettet bliver ret hurtigt fyldt, så jeg kan godt gå et par gange frem og tilbage til bilen med skrald,« fortæller lystfiskeren, der har to kasser i bilen, hvor han ligger affaldet i efter hans ture.

»Det fylder hurtigt meget, når man har en Toyota Aygo.«

Michael Madsen har fisket i det nordjyske i omkring fem år, og det seneste år har han samlet affald, når han ikke har haft held med at få fisk på krogen.

Den vane forsøger han nu at udbrede til andre lystfiskere i området.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af PlasticFC_Nordjylland / DK (@plasticfc_nordjylland)

»De andre lystfiskere er rigtig positive. Flere er begyndt at sende billeder til Instagramprofilen Plasticfc_Nordjylland, og der er masser af respons,« fortæller han og forsætter:

»Målet er at gøre folk opmærksom på, at når der ligger noget skrald, så kan de samle det op og tage det med hjem og smide ud.«

Men det er ikke kun lystfiskerne, som Michael Madsen forsøger at gøre opmærksom på problemet.

I et opslag på Facebook spurgt han nemlig Aalborg Kommune direkte, hvad man skal gøre ved problemet, mens han inviterede politikerne med på tur. En politiker bed på krogen.

»Jeg har haft Per Clausen (EL), der er rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen, med på tur. Jeg tror, han blev noget overrasket over, hvor meget skrald der faktisk var,« fortæller Michael Madsen.

Når man taler med lystfiskeren om, hvad han tror, der kommer ud af fisketuren med Per Clausen, så er han lidt tøvende, men:

»Jeg håber da, at de tager det med og finder frem til, at vi faktisk har et problem og finder en løsning. Jeg håber.. Jeg tror da, de finder frem til noget.«