I Vejle har City Vejle fået en lys idé, der hjælper byens restauranter i en svær tid, hvor coronavirus har gjort det sværere at tjene penge end normalt.

Otte store lyskegler har således i de seneste dage lyst op på byens aftenhimmel for at minde folk i Vejle om at købe takeaway fra nu, hvor byens restauranter er tvunget til at være lukket ned på grund af coronavirus.

»Følg lysene, og du finder lækker takeaway,« lyder det i et Facebook-opslag fra City Vejle.

Projektørerne er placeret forskellige steder i midtbyen foran de steder, som stadig har åbent og sælger takeaway.

Foto: Fango. Vis mere Foto: Fango.

Det vides ikke, om lyskeglerne rent faktisk har ledt til flere kunder, men det har i hvert fald skabt opmærksomhed på Facebook, hvor mange mennesker har kommenteret initiativet.

Generelt har butikslivet i Vejle klaret sig godt gennem coronapandemien, selvom nogle brancher har været under hårdt pres, fortæller citychef i byen, Andreas Kiis Antonsen, til TV 2.

»Det har været en vild tid, og det har været meget forskelligt, hvordan butikkerne har klaret sig. Nogle har klaret sig bedre end nogensinde, mens andre har klaret det mindre godt,« siger han.

Restauranter i Danmark må igen åbne op 3. januar, medmindre restriktionerne bliver forlænget.