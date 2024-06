Diabetesforeningen uddeler armbånd til festivalgæster med diabetes for at sikre hjælpen i akutsituationer.

Lavt blodsukker kan være livsfarligt for personer med diabetes, der tager insulin.

Lyseblå festivalarmbånd skal igen i år sørge for, at den rette hjælp kommer, hvis en person med diabetes får det dårligt på sommerens festivaler.

Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt, for mange unge mennesker, som har på diabetes, deltager også i festivaler som Jelling festival og Roskilde Festival.

- Hvis de bliver dårlige, kan pårørende eller venner se på armbåndet, at de skal huske, at det godt kan være, at vedkommende ikke bare fuld. Det kan være, at vedkommende er syg og skal behandles, siger Claus Richter, der er direktør i Diabetesforeningen.

Sidste år tog flere tusinde festivalgæster imod armbåndet ifølge Diabetesforeningen.

I år er armbåndene sendt ud til festivaler som Roskilde Festival, Smukfest, Copenhell, Grøn Koncert og Northside Festival. Her kan personer med diabetes hente armbåndene hos festivalens samaritter.

Armbåndene har teksten: "Jeg har diabetes. Virker jeg konfus? Måske har jeg lavt blodsukker. Giv mig noget med sukker og ring 112. Tak".

- Hvis man får lavt blodsukker, så besvimer man som det første. Det er i den situation, hvor folk kan være i tvivl, om man bare er fuld og har lagt sig til at sove, eller hvad der sker. Så det er jo ganske alvorligt, og i værste fald kan man dø, siger Claus Richter.

I dag har mindst 360.000 danskere diabetes, hvilket svarer til seks procent af befolkningen. Den gruppe ventes at stige til 467.000 i 2030, viser tal fra Diabetesforeningen.

Der finde over 30 forskellige typer af diabetes, men de to mest kendte og udbredte er type 1- og type 2 diabetes.

Type 1-diabetes rammer oftest børn eller yngre voksen, men også ældre kan blive ramt. Forskere kan ikke pege på, hvad der udløser sygdommen - og den kan derfor ikke forebygges.

Størstedelen af personer med diabetes har type 2-diabetes. 325.000 danskere lever med sygdommen. 100.000 ved ikke, at de har den.

Type 2-diabetes er meget arvelig, men opstår i mange tilfælde af overvægt, fysisk inaktivitet eller nogle former for medicin. Den kan derfor forebygges i en vis grad.

