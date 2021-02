Fra februar har to firmaer leveret lyntest. Men endt samarbejde med den ene leverandør betyder nyt udbud.

Når der skal laves et nyt udbud af lyntest, vil Region Midtjylland, som er ansvarlig for udbuddet på Danske Regioners vegne, se på, om ansvaret for testene skal fordeles på flere aktører.

Det oplyser Dorte Christensen, som er vicedirektør i Region Midtjylland Indkøb og Medicoteknik.

- Det kan være, der er ting, vi skal være tydeligere om. Og vi vil se på, om vi skal sprede det mere ud.

- Jeg kan ikke garantere, hvem der vinder. Men jeg vil da opfordre leverandører til at tænke over, om man skal byde ind på samtlige regioner eller gøre som Carelink: byde ind på en enkelt. Se på, hvor stor opgaven er, siger hun.

I december og januar leverede fire leverandører - SOS International, Carelink, Copenhagen Medical og Falck - lyntest på statens regning.

De to sidstnævnte tabte, da der blevet lavet et nyt udbud. Så fra 1. februar overtog SOS International lyntest i fire ud af fem regioner, mens Carelink overtog testaktiviteten i Region Syddanmark.

Men søndag stoppede regionerne samarbejdet med SOS International på grund af en række problemer med underleverandøren Medicals Nordic.

- Tidligere havde vi fire, der var landsdækkende, og det kunne være svært at koordinere. Det handler om, hvilken kapacitet man har i de forskellige virksomheder.

- Der er rigtig mange medarbejdere i SOS, som har kæmpet og gjort en stor indsats. Men opgaven har simpelthen bare været for stor, siger hun.

I regionerne Nordjylland, Midtjylland og Sjælland overtager Falck testopgaven og forventer at være oppe i fuld drift fra mandag 15. februar. SOS International fortsætter selv med at teste i Region Hovedstaden resten af opsigelsesperioden.

Aftalerne løber til 31. marts, oplyser Dorte Christensen, som håber, at en ny aftale er på plads 1. april.

- Vi drøfter nu med ministerierne og kommunerne, hvordan vi imødekommer behovene bedst muligt og samtidig får kørt en aftale igennem, lyder det.

De vil også se på, om implementeringsperioden skal være længere.

/ritzau/