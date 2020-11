Glæden var stor hos Ilia Swainson, da en lyntest for knap tre uger siden viste, at hun ikke havde corona.

Problemet var bare, at testen viste forkert.

En onsdag for knap tre uger siden fik Ilia Swainson en mildest talt nedslående besked. En medarbejder, som hun havde været sammen med to dage forinden, var blevet testet positiv for coronasmitte, og med et liv som selvstændig, hvor man er afhængig af kundekontakt, var gode råd dyre.

»Jeg skulle ret hurtig have styr på, om jeg var smittet eller ej,« fortæller Ilia Swainson, der arbejder som retoriker, hvor hun rådgiver og træner mediefolk og ledere.

En såkaldt lyntest viste negativ, da Ilia Swainson blev testet for corona. Det viste sig imidlertid at være forkert. Foto: Privatfoto Vis mere En såkaldt lyntest viste negativ, da Ilia Swainson blev testet for corona. Det viste sig imidlertid at være forkert. Foto: Privatfoto

»Så jeg kontaktede min læge, som tilbød mig en lyntest, der kunne give svar på 15 minutter,« siger Ilia Swainson, for hvem muligheden var oplagt, så hun hurtigt kunne få afklaret, om medarbejderen havde smittet hende.

Testen var negativ, og Ilia Swainson kunne åndet lettet op. Hun havde ikke corona.

»Jeg var jo glad for den negative test, og det endte faktisk med, at vi fejrede det med et glas champagne på den modsatte side af gaden.«

Men glæden varede kort.

For to dage senere begyndte Ilia Swainson at få det dårligt, og da hun umiddelbart efter blev testet i en af de offentlige testcentre, var beskeden klar. Hun havde corona.

»Det hele væltede jo, fordi jeg jo pludselig skulle til at aflyse alle mine aftaler. Samtidig bliver jeg bekymret, fordi jeg lever af min performance som retorisk rådgiver, samtidig med at jeg også synger koncerter. Så jeg blev da bekymret for mine lunger, fordi man har hørt så meget om senfølgerne.«

I mellemtiden havde Ilia Swainson også holdt et møde med en kunde, der heldigvis viste sig ikke at være blevet smittet.

»Det er jo en falsk sikkerhed med de her lyntest, hvis ikke man ved helt præcist, hvad der skal til, før de er retvisende,« siger hun og henviser til, at lyntest som udgangspunkt kun er troværdige, når en person har en stor mængde virus i kroppen og således ikke tidligt i et eventuelt smitteforløb.

Derfor holder Ilia Swainson sig også til de offentlige testcentre fremover.

»Jeg har kun ros tilovers for det system. Det kører gnidningsfrit, og jeg har alle gange fået svar hurtigere end de 72 timer, som de selv siger, det kan tage,« siger hun.

I dag er Ilia Swainson kommet sig helt over coronaen og er blevet testet negativ to gange.

Sundhedsstyrelsen fraråder lyntest

De efterhånden populære lyntest, der kan give svar på bare 15 minutter, er imidlertid ikke noget, man anbefaler fra Sunhedsstyrelsen side. Torsdag gik styrelsen ud helt og frarådede brugen af lyntest – også kaldet antigen-test – efter en ekspertgruppe havde undersøgt effekten.

Her var konklusionen, at lyntestene er markant mindre følsomme end de såkaldte PCR-test, som man anvender i det offentlige.

»Antigentests giver kun det korrekte svar i omkring 50 procent af tilfældene. Derfor fraråder vi, at man bruger dem, hvis man har symptomer, eller hvis man har været i kontakt med en, der er smittet,« siger vicedirektør Helene Probst i en pressemeddelelse fredag.

Og netop historier som Ilia Swainsons er en medvirkende årsag til, at Sundhedsstyrelsen nu helt fraråder brugen af lyntest. Smittede borgere kan nemlig gå rundt i troen om, at de ikke er smittede, selv om det er.

»Det kan få meget store konsekvenser for smittespredningen i samfundet og for vores kontrol med epidemien,« lyder det fra Helene Probst.