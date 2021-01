Lørdag var 17. dag i træk, at andelen af positive tilfælde af de lyntest, der er foretaget, ligger under 1.

Der blev lørdag foretaget 25.421 lyntest blandt de fire private udbydere, der tester for det offentlige.

Det viser tal fra Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink.

Der blev fundet 85 positive tilfælde, hvilket udløser en positivprocent på 0,33. Det er 17. dag i træk, at positivprocenten ligger under 1.

Det er det laveste antal nye smittede, der er fundet med lyntest på et døgn, siden udbyderne begyndte at teste i midten af december sidste år.

Med til historien hører, at antallet af test foretaget lørdag også ligger i den lave ende. De fire udbydere har kapacitet til at foretage 100.000 lyntest om dagen. Men den bliver slet ikke udnyttet.

I gennemsnit er der blevet foretaget omkring 30.000 lyntest om dagen i de seks uger, hvor testene har været en del af regeringens teststrategi.

Søndag er sidste dag, hvor alle fire udbydere tester på statens regning. Fra mandag vil der være 33 faste testcentre fordelt i hele landet, hvilket er godt en halvering fra de nuværende 61 faste testcentre. Samtidig øges den mobile testkapacitet.

Til og med søndag har Falck og Copenhagen Medical også opgaven, men de tabte en fornyet udbudsrunde om, hvem der skal varetage opgaven fra 1. februar.

Carelink har fået opgaven i Region Syddanmark, mens SOS International har de fire øvrige regioner.

De to virksomheder skal samlet kunne udføre 100.000 lyntest om dagen.

40.000 skal være i de faste testcentre. 60.000 skal være mobile test, hvilket vil sige, at virksomhederne kører ud i de enkelte kommuner.

Det kan for eksempel være til plejehjem, gymnasier eller daginstitutioner.

Det er dog aftalt mellem kommunerne, regionerne, og regeringen, at man i de første 14 dage af februar vil prioritere de mobile test til plejehjem.

Det er for at mindske risikoen for smitte på plejehjem, hvor der fortsat er en del af beboerne, der mangler at få andet stik med vaccine.

/ritzau/