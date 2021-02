Torsdag blev 49 borgere testet positive i de lyntest, som private selskaber udfører på vegne af staten.

Torsdag blev der registeret 49 tilfælde med coronasmitte i de 17.945 lyntest, som de private udbydere Carelink og SOS International står bag.

Det viser tal fra de to selskaber.

De 49 tilfælde ud af 17.945 test svarer til, at 0,27 procent af testene har vist et positivt svar. Forstået på den måde at vedkommende har været coronasmittet.

Det er den laveste andel af positive test indtil videre i februar, hvor de to selskaber har været ene om at foretage lyntest på vegne af staten.

Frem til månedsskiftet var selskaberne Falck og Copenhagen Medical også med til at teste borgere for coronavirus ved hjælp af lyntest.

Det daglige antal af lyntest var da også højere omkring jul, da alle fire selskaber var med til at stille test til rådighed.

I december voksede efterspørgslen efter lyntest hidsigt frem mod jule-dagene, og toppede 22. og 23. december med henholdsvis 71.000 og 80.000 lyntest foretaget. De gav begge dage omkring 1100 positive svar.

Den dag med hidtil flest lyntest er indtil videre dog 30. december - dagen før nytårsaften. Her lagde omkring 91.000 personer næse til en lyntest forud for nytårsaften. Lidt under 700 fik et positivt testsvar.

Siden da er det daglige antal af lyntest faldet, og i januar var det med undtagelse af en enkelt dag på under 40.000 test om dagen. I starten af måneden var antallet helt under 15.000.

Aftalen med Carelink og SOS International lyder stadig på, at der skal være kapacitet til 100.000 lyntest om dagen. I februar har det daglige antal test bevæget sig mellem 10.000 og 20.000.

Ud af den samlede målsætning på 100.000 lyntest om dagen, er det tænkt, at 60.000 af dem skal være fra mobile teststeder, der kan sættes, hvor der er brug for dem.

Skiftet mod mobile test betyder også, at der er færre faste testcentre, hvor man kan komme ind og få lavet en test. Det er blevet knap halveret, så der nu er 33 rundt omkring i landet.

/ritzau/