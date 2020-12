Næsten 37.000 fik foretaget en lyntest for corona før juleaften - 714 af dem fik et positivt svar.

De fire private udbydere af såkaldte hurtigtest for corona foretog torsdag 36.828 test, og for 714 testpersoner blev svaret, at de var testet positiv juleaftensdag.

Det svarer til, at 1,94 procent af testene var positive, hvilket er en lille stigning efter flere dage med fald.

Med lige under 37.000 lyntest blev der torsdag testet under halvt så mange som onsdag, hvor over 80.000 blev testet.

Det har dog sine årsager. Eksempelvis oplyser Falck, der er den klart største udbyder af lyntest, at de stort set alle steder kun havde åbent til klokken 14.

Tager man højde for, at der blev testet i færre timer, var juleaftensdag travl, forklarer ambulancedirektør hos Falck Jørgen Mieritz.

Han forklarer samtidig, at der er stadig er en højere andel af positive testsvar i og omkring København og på Sjælland.

