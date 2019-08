Shoppingcenteret Ringstedet blev tirsdag ramt af et lyn.

Det medførte, at kunderne måtte evakueres fra stedet.

Lynet slog ned i nærheden af dagligvarebutikken Føtex, der ligger inde i Ringstedet.

Lynnedslaget påvirkede en røgkanon i Ringstedet så meget, at personalet måtte bede kunderne om at forlade centeret.

Et lynnedslag betød, at shoppingcenteret Ringstedet måtte evakueres tirsdag. Foto: Kristian Juul Pedersen

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi var det en røgkanon i butikken Matas, der udløste røgen i centeret.

Det skriver TV 2 Øst.

Camilla Schouw Broholm, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, fortæller til TV 2 Øst, at man evakuerede centeret, så kunderne ikke handlede i al røgen.

På den måde sikrede man også, at kunderne var i sikkerhed, mens man fik luftede røgen ud af Ringstedet.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning rykkede ud til Ringstedet. Foto: Michael Arleth Schmidt

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning modtog meldingen om lynnedslaget 12.36 tirsdag.

Herefter rykkede de ud til Ringstedet, og det tog ikke lang tid, før situationen var under kontrol.

Klokken 13.45 kunne politiet melde om normale tilstande igen.

Lynnedslaget kommer på et tidspunkt, hvor DMI har varslet om farligt vejr i Danmark.