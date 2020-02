Da Lyngby Handelsgymnasium opdagede, at en af deres elever, den 18-årige Katrine Fischer, i en klumme i Berlingske havde kaldt sine medstuderende for sløve og ugidelige, kvitterede de med en advarsel og sanktion til Fischer.

B.T. forsøgte tirsdag at få en kommentar fra rektor på Lyngby Handelsgymnasium, Pernille Bogø Bach, der står som underskriver på den skriftlige advarsel, men da lød beskeden: 'Nej tak, det er jeg ikke interesseret i.'

I et opslag på Lyngby Handelsgymnasiums egen Facebookside bryder Pernille Bogø Bach nu tavsheden. I opslaget understreger hun, at skolen 'aldrig kunne drømme om at begrænse ytringsfriheden':

'Ytringsfrihed er en væsentlig del af det demokrati, som vi danner og uddanner de unge til, men på skoler findes der regler for, hvordan man behandler sine klassekammerater,' skriver rektoren fortsat.

Katrine Fischer fik en advarsel fra sin skole kritiske udtalelser om sine medstuderende.

Kigger man på kommentarsporet, tyder meget dog på det helt modsatte.

Siden opslaget er blevet lagt op på skolens Facebookside tirsdag aften, har Lyngby Handelsgymnasium konsekvent slettet kritiske kommentarer.

B.T. har været i kontakt med flere, som har skrevet en kritisk kommentar til opslaget, og de bekræfter, at deres kommentarer er blevet slettet.

Ida Holst, som selv er gymnasielærer på Frederiksborg Gymnasium i Hillerød, er en af dem, der har fået fjernet sine kommentarer.

'Hvor mange skriftlige advarsler er der givet til de elever, der intet laver i timerne på Lyngby Handelsgymnasium, men som bare forstyrrer de elever, der gerne vil lære noget?', lød Ida Holsts kommentar, som altså blev slettet.

B.T. har spurgt rektor Pernille Bogø Bach, hvorfor Lyngby Handelsgymnasium sletter kritiske kommentarer fra opslaget, men rektoren vender ikke tilbage på henvendelsen. Dog er skolen onsdag formiddag, efter henvendelsen, stoppet med at slette kommentarer.

Lyngby Handelsgymnasium oplyste i en afgørelse, som 18-årige Katrine Fischer fik i hånden, at skolen behandler hendes klumme i Berlingske og udtalelser til B.T. som en 'mobbesag'.

I opslaget henviser rektor Pernille Bogø Bach til, at Berlingske har rettet teksten i Katrine Fischers oprindelige klumme:

Katrine Fischer modtog dette brev fra Lyngby Handelsgymnasium. Afgørelsen er sløret flere steder af hensyn til indblandede parter.

'Vi har et ansvar for at tage vare på alle vores elever, og derfor har vi handlet, som vi har. Mon ikke det er af samme årsag, at Berlingske d. 10. januar har ændret i den oprindelige artikel med henvisning til, at de kritiserede elever ikke kan identificeres.'

Berlingskes begrundelse for at rette klummen er netop, at avisen mener, at en elev kunne identificeres ud fra Katrine Fischers beskrivelse af gruppearbejde i gymnasiet.

B.T. har set den oprindelige klumme, som blev trykt i Berlingskes avis den 26. december og har sammenlignet den med den rettede klumme. Af sammenligningen fremgår det, at det er meget få rettelser, der er blevet foretaget.

Rettelserne er gået på kønnet på den pågældende elev, tidspunkt for gruppearbejdet, samt hvilket fag gruppearbejdet foregik i.