»Det ser meget slemt ud henne ved kirken. Kom straks.«

Klokken er bare 5.45 lørdag morgen, da opkaldet kommer til kirkeværge ved Tillitse Kirke Johny Jensen.

Og et meget slemt syn kan man roligt sige, at det er.

Selv beskriver Johny Jensen det som et 'meget, meget, meget kedeligt' et af slagsen.

Lynet, der slog ned i Tillitse Kirke, har kostet store ødelæggelser. Foto: Finn Olsen/privat

»Tagsten og vægge ligger spredt ud over hele kirkegården,« fortæller han og beskriver det som 'noget af et mareridt', de har været igennem, efter at lynet slog ned i kirken om natten.

»Noget af taget er blæst af, elinstallationerne er smeltet og fuldstændig ødelagt. Det samme er nogle mursten,« beskriver Johny Jensen.

Og havde det ikke været for den massive regn, der fulgte med, ja, så var kirken ifølge Johny Jensen brændt ned.

Så galt endte det dog ikke, og der er ikke sket skader inde i selve kirken. Men det ændrer ikke på, at det var noget af et syn.

Der er flere skader på kirkens tag. Foto: Per Bugajski/privat

»Hold da op,« tænkte Per Bugajski, der sammen med Johny Jensen var blandt de første, der var på pletten ved Tillitse Kirke.

»Helt tilbage i 1999, da vi havde orkanen, blæser noget af taget af ved den kirke, jeg arbejder hos, men det er vand ved siden af det her,« forklarer Per Bugajski om de store ødelæggelser, de mødte dem den morgen.

Og ødelæggelserne her er da også så store, at Johny Jensen ikke regner med, at Tillitse Kirke kan åbne for kirkelige handlinger, før kalenderen skriver 2022.

Tillitse Kirke blev til mellem år 1200 og 1250.