Klokken 7 mandag morgen blev der åbnet for en dansk milepæl, hvad angår vaccination. 100.000 danskere skulle vaccineres i en storstilet indsats, og blandt de inviterede var 75-årige Mogens, der af staten fik en tidlig fødselsdagsgave.

Han fejrer nemlig sin 76-års fødselsdag tirsdag, og med stikket i armen er der for alvor noget at fejre.

»Så skal vi på druk, ha ha.«

»Ej, det bliver nok stille og roligt. Vi må jo ikke være så mange. Min kæreste bor i Hillerød, jeg bor i Brønshøj, så jeg tager nok derover,« sagde han til B.T. i Øksnehallen på Vesterbro i København.

Danskere var mødt op i god tid til vaccination. Foto: Philip Davali Vis mere Danskere var mødt op i god tid til vaccination. Foto: Philip Davali

Det var et af de 68 steder i Danmark, hvor tusindvis af danskere skulle vaccineres mod covid-19.

Mandagens vaccinedag var en såkaldt stresstest af, om regionerne på sigt er klar til at løfte opgaven, når Danmark gennem de kommende uger og måneder vil modtage flere vacciner end tidligere.

Og for Mogens betød vaccinen også en hel del, da først Pfizer-vaccinen løb i årerne på ham:

»Jeg føler mig mere tryg. Ikke fordi jeg har haft problemer, men jeg har det rigtig godt med det.«

Mogens og de øvrige borgere skal vente i 20 minutter, fra de har modtaget vaccinen, til de må gå. De skal observeres i forhold til mulige bivirkninger. Vis mere Mogens og de øvrige borgere skal vente i 20 minutter, fra de har modtaget vaccinen, til de må gå. De skal observeres i forhold til mulige bivirkninger.

Selv har han spillet fodbold i 50 år, løbet maraton og ellers levet et aktivt liv. Derfor glæder han sig til et – forhåbentligt – mere åbent samfund i sin sene alder:

»Det betyder, at man formentlig kan komme ud at rejse. Vi plejer at rejse på det her tidspunkt. Jeg regner med, at når vi får det her vaccinationspas, så bliver der åbnet.«

»Jeg er også kommet meget i fitnesscenter. Vi har et dejligt center, men det er gået lidt i stå. Vi har været meget isoleret, min kæreste og jeg. Vi har jo den dumme alder dér og er lidt i farezonen,« lød det fra Mogens.

Aldrig før er så mange blevet vaccineret på én dag i Danmark. Alligevel forløb alting som planlagt i Øksnehallen, hvor 6.000 skulle igennem vaccinekøen.

Regionerne skal stressteste logistikken omkring vaccinationscentrene, så de er klar til den helt store udrulning. Foto: Philip Davali Vis mere Regionerne skal stressteste logistikken omkring vaccinationscentrene, så de er klar til den helt store udrulning. Foto: Philip Davali

Køerne flød, it-systemerne drillede ikke, og borgerne var punktlige, forklarede lederen af vaccinationscentret i Øksnehallen, Lone Munk Andersen.

»Det, der har været udfordringen førhen, har været, at folk er kommet for tidligt. Det har vi ikke kapacitet til. Selvom hallen er stor, så er der kun plads til det antal mennesker, man kan booke inde i systemet. Men vejret er med os, og det har fungeret,« fortæller hun fra morgenstunden.

Stigningen i antal borgere, der skal vaccineres, betyder også, at vaccinatorerne skal vaccinere flere.

I Øksnehallen skal de 45 vaccinatorer i gennemsnit vaccinere 16 i timen. Men med mere erfaring hos vaccinatorerne og læring fra tidligere indsatser skal borgerne ikke frygte for kvaliteten, siger hun.

Mandagens generalprøve er et skridt mod det næste mål. Fra juni er det planen, at op mod 400.000 danskere skal vaccineres dagligt – såfremt de forventede vaccineleverancer bliver overholdt.