Direktør for Tænketanken Europa og tidligere minister Lykke Friis har besluttet sig for at trække stikket og søge orlov fra sit job i nogle måneder.

Det skyldes sygdom i familien, skriver Lykke Friis på Twitter.

'Alle kan få brug for at trække stikket. Alvorlig sygdom i familien gør, at jeg tager orlov nogle måneder fra Tænketanken Europa og dermed heller ikke er aktiv her. Glæder mig til at komme tilbage,' skriver hun på det sociale medie.

