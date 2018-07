Den tidligere prorektor for Københavns Universitet og rykker i efteråret til Tyskland for at skrive om Tyskland og Europa for Berlingske.

Berlingske skifter ud på en af de mest centrale korrespondentposter: Fra 15. august 2018 bliver Lykke Friis ny tysklandskorrespondent. Hun skal både dække Tyskland og se ud på Europa.

»Jobbet som tysklandskorrespondent er intet mindre end en ungdomsdrøm, som jeg nu får mulighed for at realisere – og det oven i købet i en tid, hvor Tyskland fylder mere og mere i europæisk og international politik. Jeg glæder mig meget til at bringe læserne endnu tættere på Tyskland, lige fra politik til tysk kultur«, siger hun.

Lykke Friis har senest været prorektor på Københavns Universitet, og før det har hun været minister og europapolitisk chef i DI. Hun er forfatter til flere bøger om Tyskland og Europa og har en ph.d. i international politik. Derudover er hun flittigt brugt som ekspert i mange medier.

»Det er fantastisk at få Lykke Friis med ombord på Berlingske. Hun har i årevis været den stærkeste stemme herhjemme, når det gælder Tyskland, og hendes viden om Europa er uovertruffen. Hun mestrer hele repertoiret: en dygtig formidler, en skarp analytiker, og hendes store engagement smitter overalt, hvor hun kommer«, siger Ida Ebbensgaard, udlandsredaktør på Berlingske.

Lykke Friis flytter til Tyskland i løbet af efteråret 2018.

Berlingske har i forvejen følgende korrespondenter: Eva Jung (Bruxelles), Michael Bjerre (USA), Poul Høi (Storbritannien), Simon Kruse (Rusland), Martin Tønner (Spanien), Kristian Mouritzen (Sikkerhed, bosat i København), Lene Winther (Asien, bosat i København) samt fra 1/9 2018: Carolina Kamil (Istanbul).