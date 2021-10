Dengang Jenny Rossander, også kendt under kunstnernavnet Lydmor, i sine sene teenageår boede i Aarhus, syntes hun, det var vildt bare at møde en, der skulle spille på den lokale musikcafé.

Hvis hun bare kunne opnå dét en dag – så var hun lykkedes, tænkte hun.

Men hun kunne godt have drømt meget større. Onsdag fyldte hun Train.

Lige for tiden har hun mange jern i ilden. Et soundtrack til en spillefilm, koncerter, radio. Så hun havde faktisk ikke tænkt over det, før hun stod foran Train og kunne mærke, hvor vildt det var.

»Wow, jeg skal rent faktisk være hovednavnet på den scene. Da jeg var teenager, tænkte jeg aldrig nogensinde, jeg kunne spille på Train. Det var uopnåeligt,« siger hun.

Hun blev transporteret tilbage i tiden og så nu, hvordan en fyldt sal dansede og sang med på hendes sange. Præcis som hun selv havde gjort som teenager, når de store internationale navne var på scenen.

Hun beskriver det som overvældende, selvom hun har spillet en masse koncerter – også i udlandet.

»Jeg har spillet mest i udlandet – så jeg bliver bange for, at der ikke kommer nogen mennesker, eller at jeg skuffer nogen,« siger Jenny Rossander.

Det havde hun dog ikke behøvet at være nervøs for. Koncerten gik nemlig over al forventning.

»Det var så vildt. De kunne min sange, de sang med og har et forhold til mine tekster,« siger hun.

Lydmor spillede onsdag for en fyldt sal på Train. Foto: Kasper Krupsdahl Vis mere Lydmor spillede onsdag for en fyldt sal på Train. Foto: Kasper Krupsdahl

Det lå ellers ikke i kortene, at Jenny Rossander skulle komme til at leve af musikken. Hun kendte ikke nogen i branchen, og ingen i familien lever af musik.

Derfor blev der også sendt mange mails ud med ordene ‘hvorfor har du ikke booket mig endnu – her er min MySpace’. Hun tror, hun har skrevet til stort set samtlige aarhusianske spillesteder. Typisk om natten, når hun havde drukket sig mod til det.

Første gang, hun spillede i Aarhus, var på Fatter Eskil. Med en computer, der frøs midt i koncerten, så hun måtte 'mute' anlægget og genstarte computeren midt i showet.

Siden da er både lyd, lys og showet blevet en del mere professionelt, og onsdag kunne hun altså fylde Train.

»Det var ekstatisk. Lige præcis i onsdags var bare magisk, og publikum var enormt til stede og ærbødige over for det, jeg kom med. Det var bare overvældende at stå på den scene, og jeg føler lidt, jeg stadig har lidt af dem alle med i mit hjerte,« siger hun.

Lydmor er lige nu på turné rundt i Danmark.