»Så bliver jeg led, Joan, så bliver jeg meget led. Så sender jeg dig til inkasso.«

Ordene kommer fra coach Kenneth Wulff fra Sund med Wulff, som B.T. den seneste tid har kunnet afsløre tryner og håner kvinder, der er i onlineforløb ved ham. Han har torsdag valgt at stoppe som online coach, da B.T. bad om en kommentar til lydfilen.

Virksomheden har ellers tidligere afvist, at de stiller bestemte krav til, hvor meget klienter skal tabe sig. Men det er et helt andet billede, der bliver givet i en lydfil, som B.T. nu bringer dele af.

Joan Johnsen var modtageren af ordene. Hun havde ikke tabt sig nok – ifølge Kenneth Wulff.

At have mistet en hund og være i gang med en flytning var ikke grund til ikke at nå sit mål i forbindelse med den kontrakt om et gratis træningsforløb, hun havde indgået med Sund med Wulff. Altså det mål, Kenneth Wulff havde sat.

Joan Johnsen var ellers rimelig tilfreds – men af lydfilen fremgår det, at 1,8 kilos vægttab på en uge ikke var godt nok.

Da B.T. afslørede, at Kenneth Wulff fik kvinder til at skrive under på de opsigtsvækkende krav og efterfølgende trynede dem, lød det ellers i et svar, at han hverken forlangte et bestemt vægttab eller var nedladende i sin tone.

»Vi forventer ikke, man taber sig to kilo om ugen. Vi forventer kun, man gør sit bedste,« sagde Sund med Wulff dengang til B.T.

Lydfilerne afslører dog noget andet.

»Man kan ikke rende og falde så meget i, som du gør. I sådan et forløb her, hvor man skal bytte med sin vægt, kan jeg ikke hente mine penge hjem på det,« siger Kenneth Wulff blandt andet.

Og da svaret lyder, at Joan Johnsen gør sit bedste, er Kenneth Wulff bestemt ikke tilfreds.

»Det er ikke godt nok, det er bare fakta,« lyder det blandt andet.

»I din vægtklasse bør du tabe dig 1,9-2 kilo om ugen. Det kan du godt se, ikke? Det er nærmest bare på 14 dage, du burde have tabt dig det, du har tabt dig på otte uger. Det går ikke, vel?«

Da Joan Johnsen siger, at hun ikke vidste, det var et krav, at hun skulle tabe sig to kilo hver eneste uge, svarer han, at det var hun udmærket klar over – og mindre var tydeligvis ikke godt nok.

»Jeg sagde til dig, jeg forlangte det 100 procent. Det har jeg sagt til dig hele tiden, Joan. Nu gider jeg ikke en gang diskutere det med dig mere, Joan. Skal jeg få min advokat til at sende dig regningen?« svarer han.

Da Joan Johnsen siger, at hun ikke forstår, hvorfor Kenneth Wulff er så ubehagelig over for hende, bliver hun dog ikke mødt af megen forståelse.

»Det er ikke en diskussion, Joan, jeg prøver at være flink over for dig,« svarer han.

Da hun prøver at forklare, at hun på én uge blandt andet har tabt 1,8 kilo, får hun at vide, at det heller ikke er godt nok.

»Det var i starten, det var første uge … såååå. Du bør ligge på to kilo, så har du heller ikke ramt den 100 procent, vel? Joan? Det er ikke en diskussionsklub,« siger han.

Herefter spørger han, hvilken regning hun vil have. Hun har to valgmuligheder: Vil hun betale for tre måneders forløb til en pris på 9.000 kroner, eller vil hun reklamere for ham i fem måneder?

Kenneth Wulff anbefaler Joan Johnsen at tage de fem måneder, hvor hun reklamerer for ham, og han understreger, at det tvinger hende til at hænge ved vægttabet.

»Det er den måde, jeg coacher på, og det er på den måde, jeg er blevet den største i Danmark.«

»Du er for langt bagud i forhold til, hvad jeg skal have for, at du er i mål, og jeg kan lægge dig op på min side, og jeg kan tjene nogle penge på dit billede. Det er det, jeg har sagt hele tiden. Det her er jo ikke en for sjov handel, det her er for, jeg får før- og efterbilleder.«

Joan Johnsen valgte de fem måneders reklame, da hun talte med Kenneth Wulff. Hun ville ikke risikere at skulle betale 9.000 kroner.

»Fint, så er vi enige om, så er jeg flink over for dig, og hvis jeg hører noget negativ omtale, så sender jeg regningen i stedet, fordi jeg gider ikke sådan noget der,« kvitterer Kenneth Wulff.

»Igen siger jeg til dig, i kontrakten der står, hvis du nogensinde går ud og taler negativt, så kan vi altid sende dig regningen.«

Afslutningsvis fortæller Kenneth Wulff, at Joan Johnsen nu vil få tilsendt den nye kontrakt. Heri står der, hun skal skrive opslag om hans forløb tre gange om ugen, men han vil ikke længere tale med hende. Det har hun ikke tabt sig nok til.

Læs hele svaret fra Sund med Wulff: Da vi i Sund med Wulff er blevet bekendtgjort med, at B.T. bringer endnu en artikel – denne gang med en medfølgende lydfil – om Kenneth, kommer vi med denne udtalelse: Det er selvfølgelig ikke en samtale, vi overordnet set er stolte af. Vi mener heller ikke, at den afspejler, hvordan Kenneth normalt taler til og med klienterne. Den første del af samtalen, før den kører af sporet, tegner et billede af, hvad vi som udgangspunkt altid formidler til vores klienter. Budskabet er, at hvis man gør sig umage, så kan man på disse online coachingforløb tabe sig op til 1,8-2 kilo om ugen i starten af et forløb afhængig af vægtklasse, og over hele perioden er det forventeligt, at man taber sig i gennemsnit 1 kilo om ugen. Det har aldrig været et krav, at man skal tabe sig 2 kilo om ugen. Heller ikke for Joan. Vi er selvfølgelig kede af den oplevelse, som Joan mener, hun har været udsat for, og vi forstår sådan set godt, hvis hun finder den pågældende samtale ubehagelig. Vi vil på det kraftigste understrege, at den sidste halvdel af samtalen ikke stemmer overens med den måde, Kenneth normalt taler til klienterne på. Kenneth selv er ked af og pinlig over, at han tabte fatningen i sidste del af samtalen. Årsagen er, at Kenneth på daværende tidspunkt var presset til det yderste, da hans mor var alvorligt syg. Det undskylder på ingen måde, at samtalen kørte af sporet, men det forklarer, eller som minimum giver indsigt i, hvorfor han tabte fatningen. Grundet den sidste tids heksejagt på sociale medier fra konkurrenter samt avis har vi i Sund med Wulff nu taget konsekvensen. Kenneth stopper med at tilbyde online coaching. Han vil køre de klienter, som er i forløb, færdig, men han tager ikke flere ind. Denne beslutning har ikke været nem at træffe, og den er ene og alene truffet, fordi de personlige og menneskelige konsekvenser, denne hetz forårsager, er for store. De online coachingforløb, som Kenneth nu stopper med, har været et tillægsprodukt, man kun som eksisterende kunde hos Sund med Wulff har haft mulighed for at tage del i. Den mulighed ophører nu, men Sund med Wulff vil fortsat tilbyde kostplaner til nye og eksisterende kunder, hvilket alle dage har været virksomhedens primære produkt.

B.T. har forelagt Sund med Wulff lydfilen og spurgt, om virksomheden fastholder, det er løgn, når kvinderne siger, der tales nedladende til dem, og om de fastholder, det er løgn, når kvinderne fortæller, der er en forventning til et bestemt vægttab hver uge.

Til det svarer Sund med Wulff:

»Det er selvfølgelig ikke en samtale, vi overordnet set er stolte af. Vi mener heller ikke, at den afspejler, hvordan Kenneth normalt taler til og med klienterne.«

»Vi er selvfølgelig kede af den oplevelse, som Joan mener, hun har været udsat for, og vi forstår sådan set godt, hvis hun finder den pågældende samtale ubehagelig. Vi vil på det kraftigste understrege, at den sidste halvdel af samtalen ikke stemmer overens med den måde, Kenneth normalt taler til klienterne på. Kenneth selv er ked af og pinlig over, at han tabte fatningen i sidste del af samtalen.«

»Årsagen er, at Kenneth på daværende tidspunkt var presset til det yderste, da hans mor var alvorligt syg. Det undskylder på ingen måde, at samtalen kører af sporet, men det forklarer, eller som minimum giver indsigt i, hvorfor han tabte fatningen,« skriver Sund med Wulff blandt andet.

Virksomheden skriver herefter, at grundet »den heksejagt« de er blevet udsat for, vil Sund med Wulff stoppe med online coachingforløb.