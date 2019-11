»Gå ikke igennem stuen, der kommer et tog.«

Susan Jeppsen griner lidt, men hun synes faktisk slet ikke, at det er særlig sjovt.

Siden man i september prøvekørte den nye metro, Cityringen, har hun dagligt været generet af lyden fra de underjordiske toge, der kører under hendes lejlighed - og den er kun blevet værre med tiden.

»Det lyder som om, man trækker en tung kuffert hen over brosten inde i lejligheden. Tidligere var det en diskret rumlen,« siger 59-årige Susan.

Susan Jeppsen har problemer med at falde i søn om natten på grund af støjen fra metroen. Foto: Privat Vis mere Susan Jeppsen har problemer med at falde i søn om natten på grund af støjen fra metroen. Foto: Privat

Hun har for nyligt fået et brev fra Metroselskabet, hvor de skriver, at man er begyndt at slibe skinnerne for at mindske støjen, men efter hun fik det brev er lyden kun forværret.

Det betyder blandt andet, at hun ikke kan falde i søvn om natten.

»Det tangerer jo til tortur, at vi ikke får lov til at sove,« siger hun, og fortæller at hun også mærker rystelser i sengen, når hun ligger i den.

Den manglende søvn og de mange, daglige gentagelser af lyden af metroen har ført til, at hun har svært ved at koncentrere sig.

Jeg har bare desperat brug for ro Susan Jeppsen

»Jeg kan for eksempel ikke koncentrere mig om at læse. Det er meget længe siden, jeg har læst en bog,« fortæller hun.

Og det går også ud over humøret. Hun kan mærke, at vreden hurtigere kommer op i hende.

»Det er ikke længe siden, jeg overfusede min nabo, fordi de spillede lidt for høj musik. Før ville jeg have sagt det på en pæn måde, men jeg har bare desperat brug for ro,« forklarer hun.

Kan det være fordi de sliber skinnerne, at det larmer ekstra meget?

»Jamen, det er hver gang vi hører toget, at lyden er højere,« svarer Susan Jeppesen og fortsætter:

»Tidligere kan det sammenlignes med en kuffert, der ruller udenfor. Nu er det lige så højt, som hvis en lastbil læssede af lige foran hoveddøren.«

Har du oplevet lignende støjgener fra togkørsel på den nye metrolinje? Kontakt B.T. på 1929@bt.dk

Susan Jeppesen har boet sammen med sin mand på Haraldsgade i København i 25 år, og selvom de kunne have lyst til det, så har de ikke mulighed for at finde en tilsvarende lejlighed.

»Vi har desværre ikke økonomien til det. Nu troede vi lige, at det var her vi skulle nyde den sidste del af livet« siger hun og sukker.

B.T. har kontaktet metroselskabet og spurgt dem, hvad årsagen til det højere lydniveauet skyldes, og hvornår man forventer, at lydgenerne vil være væk. Det har vi ikke kunne få svar på.

Selskabet oplyser dog i en mail, at man forventerat beboerne først oplever den fulde effekt af slibningen til december.

'Er der forsat naboer, som er generede af støj og vibrationer fra metroen herefter, opfordrer vi dem til at henvende sig til os,' understreger de i mailen.