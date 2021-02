En 81-årig kvinde blev kørt hjem af Flextrafik, efter hun var blevet udskrevet. Der var dog ikke nogen til at tage imod hende i hjemmet – det afholdt dog ikke chaufføren fra at efterlade kvinden ude i vinterkulden.

»Hvordan kan man sende en syg, ældre dame hjem kun iført et sæt sygehustøj uden jakke, hue og sko en kold vinterdag,« skriver datteren i en klage til sygehuset i Sønderjylland, som de modtog kort før jul.

Kvindens mand var faktisk på vej ind for at finde sin kone på hospitalet – men da han dukker op, finder han kun en tom hospitalsseng og personalet, som i første omgang ikke kan svare på, hvor hans hustru befinder sig.

Det skriver JydskeVestkysten.

Jeg er helt med på, at der er travlhed på sygehuset, og at det er menneskeligt at fejle, men det her er ikke i orden Datteren

Manden finder dog hurtigt ud af, at hun er blevet sendt hjem med Flextrafik, uden der er nogen pårørende, som er blevet informeret.

Hun er blevet sendt hjem kun iført hospitalstøj og sandaler.

Manden suser derefter hjem igen til Aabenraa. En tur på 45 kilometer, som cirka varer en time. Hjemme finder han sin våde kone i haven.

»Jeg er helt med på, at der er travlhed på sygehuset, og at det er menneskeligt at fejle, men det her er ikke i orden. Det er simpelthen ikke værdigt for et menneske. Jeg bliver ked af det og utryg,« skriver datteren i klagen.

Sygehusdirektøren for Sønderjylland Sygehus har efterfølgende været ude at beklage sagen til datteren.

»Jeg er virkelig ked af den hændelse og kan kun beklage dybt på sygehusets vegne. Udskrivningen og afleveringen er meget kritisabel. Jeg håber, at du vil viderebringe denne undskyldning til din mor,« skriver Peter Sørensen i brevet til datteren.

Den 85-årige kvinde er kørestolsbruger og var blevet fragtet til sygehuset på en båre, og da hun blev sat af af Flextrafik-chaufføren, var hun blevet efterladt uden rollator, kørestol og uden adgang til en telefon.