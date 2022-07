Lyt til artiklen

Det er akkurat en måned siden, at statsministeren – i selskab med sundhedsmyndighederne – gav de særligt sårbare danskere muligheden for at få et fjerde vaccinestik mod corona.

Kun 3.500 har indtil videre gjort brug af tilbuddet.

Det er alt for lidt, fortæller formand Lungeforeningen, Torben Mogensen, til DR Østjylland.

»Det er et meget lavt tal i betragtning af hvor mange mennesker, der har særlige tilstande,« lyder det fra ham.

Ifølge Torben Mogensen kunne det lave tal blandt andet skyldes, at Sundhedsstyrelsen ikke har været klare nok i spyttet om, hvem tilbuddet helt konkret gælder.

»Budskaberne er ikke slået ordentligt igennem. Der har jo været meget diskussion om, hvornår plejehjemsbeboerne kan få stikket. Så jeg tror, at der er stor usikkerhed om hvem, de udsatte personer er, som Sundhedsstyrelsen rent faktisk tænker på,« fortæller Torben Mogensen.

De særligt sårbare fik muligheden for at få det fjerde stik inden sommerferien, så de var bedre beskyttet mod corona.

Derudover kom det frem på pressemødet 22. juni, at alle danskere over 50 år vil blive tilbudt et boost med en ny coronavaccine fra 1. oktober.

Plejehjemsbeboere skulle blive tilbudt samme booster lidt tid før – fra omkring midt i september.