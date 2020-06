Fra sankthansaften og frem bliver det varmt, tørt og solrigt med op mod 28 grader, spår DMI.

Der behøves ikke benzin i år, når heksen skal brændes af til sankthansaften, da det holder tørt og bliver lunt.

Det siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Mette Tilgaard Zhang.

- Sankthansaften bliver en pæn aften med lune temperaturer. Optimale forhold til hekseafbrænding og til at stege en god bøf på grillen, siger hun og lover op mod 23 grader.

Før den dejlige sommeraften kommer der en regnfront ind over den nordlige og centrale del af Danmark mandag, der giver skyer og 17-20 grader.

Regnvejret bevæger sig mod nordøst, men det klarer op fra sydvest, og sidst på aftenen får de fleste i Danmark sol.

Det er et højtryk fra sydvest, der fortrænger regnfronten og indleder en varmebølge og en mulig hedebølge i Danmark, siger Mette Tilgaard Zhang.

- Højtrykket vil begynde at pumpe varme op over landet fra sydvest. Det giver op til 23 grader tirsdag, og onsdag til og med fredag kan det blive op mod 28 grader, siger Mette Tilgaard Zhang.

Lokalt kan det endda blive endnu varmere, siger meteorologen.

Mette Tilgaard Zhang garanterer, at der kommer en varmebølge, hvilket ifølge DMI er defineret ved, at gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer skal være over 25 grader i tre dage i træk.

Hun udelukker heller ikke, at der kan komme en regulær hedebølge, der defineres ved, at gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer skal være over 28 grader i tre dage i træk.

De danske borgere skal huske at nyde de høje temperaturer, for det kan være slut i næste uge, siger Mette Tilgaard Zhang.

- Prognoserne er uenige, men det tyder på, at temperaturerne kan falde til mellem 17 og 21 grader igen.

/ritzau/