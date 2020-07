Lørdag byder på temperaturer på mellem 18 og 22 grader og nogen til en del sol. Men om aftenen kommer regnen.

Sol, regn, overskyet, blæsevejr, sol og så lidt regn igen. Det danske sommervejr kan ikke rigtigt bestemme sig her langt inde i skolernes sommerferie, og den tendens fortsætter i weekenden.

Lige nu ligner lørdag bedste bud på en nogenlunde god sommerdag.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Klaus Larsen.

- Lørdag bliver en ganske pæn dag at sysle rundt udenfor på. Der kommer nogen til en del sol, ikke så meget vind og temperaturer på mellem 18 og 22 grader, siger Klaus Larsen fredag morgen.

Først om aftenen begynder regnen at brede sig fra Vestjylland til resten af landet, og kun Bornholm kan være heldige at gå fri.

Men det relativt fine lørdagsvejr bliver en undtagelse denne weekend, for både fredag og søndag ser noget mere lunefulde ud.

- Fredag starter lidt vådt og gråt med skyer og byger mange steder, men allerede fra morgenstunden begynder det at klare op, siger Klaus Larsen.

Opklaringen starter i det nordvestlige Jylland, og den forventes først at nå til Sjælland ud på eftermiddagen.

- Det er et lille lavtryk ude fra Skagerak, der lige skal trække igennem, siger Klaus Larsen.

Derudover byder fredag på temperaturer på mellem 17 og 20 grader i hele landet med en let til frisk vind fra sydvest.

Søndag ligner lige nu weekendens vådeste dag med op til ti millimeter regn.

Dagen starter vådt og overskyet de fleste steder, men om eftermiddagen begynder det at klare op fra sydvest med enkelte byger imellem opklaringen.

- Vi er inde i en forholdsvis ustabil periode, hvor vi har lavtryk fra Atlanten, der passerer, cirka hver tredje dag. Det giver den her blanding af pæne dage med sol og lune og dage med regn og skyer, siger Klaus Larsen.

Temperaturerne søndag kommer til at ligge lige under de 20 grader, mens Bornholm kan være heldige at komme lidt højere op.

/ritzau/