Efter mere end 30 år drejer Ulstrup Efterskole i Vig nøglen om.

I hvert fald er skolens personale, elever og deres forældre blevet orienteret om, at skolen lukker på fredag.

Det skriver Nordvestnyt med udgangspunkt i oplysninger, de har fra anonyme kilder.

Lukningen kommer dog som noget af en overraskelse, idet Ulstrup Efterskole angiveligt havde fuld indskrivning af elever og i slutningen af oktober indrykkede jobannoncer efter en ny vejleder, en speciallærer og en specialpædagog.

Men nu – blot 14 dage senere – har Ulstrup Efterskole altså pludselig været ude og varsle lukningen. Nordvestnyt har dog også erfaret, at det ikke er helt så ligetil at få at vide, hvorfor skolen pludselig drejer nøglen om.

Mediet har både været i kontakt med efterskolens bestyrelsesformand, Ninna Schiøtz, skoleleder Thomas Ringbro og viceforstander Conny Hagemann, som alle siger: »Ingen kommentar.«

Hos Odsherred Kommune har man dog været i kontakt med skolen, som bekræfter lukningen og garanterer, at alle elever og deres forældre er blevet orienteret.

Ifølge Nordvestnyt er der 28 ansatte på Ulstrup Efterskole, som er en prøvefri efterskole for unge med særlige undervisningsbehov.