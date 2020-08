Den sydlige del af den kunstige ø Prøvestenen nord for Amager Strandpark åbnes nu som et grønt og rekreativt område i en periode.

Københavnere har fredag fået et nyt naturområde ud mod vandet, som tidligere har været lukket land for besøgende.

Kilet ind som en kunstig ø mellem det mægtige udflugtsmål Amager Strandpark og tungindustri med benzintanke og anløbsmoler skyder holmen Prøvesten Syd op fra Øresund - grøn og uberørt.

Og fra fredag er øen åben for offentligheden som et grønt og rekreativt område for gående og cyklister. I hvert fald i en midlertidig periode, som indtil videre løber til og med denne sommersæson.

By & Havn skriver i en pressemeddelelse, at et stisystem rundt på holmen nu er færdigt, så besøgende kan føje området til listen over udflugtsmål i København.

- Det glæder mig, at københavnere får et ekstra åndehul i byen, så vi kan få endnu mere glæde af naturen. Det er yderst vigtigt, at vi bevarer de grønne områder, der er tilbage i byen, da de har en positiv indvirkning på både vores livskvalitet og på klimaforandringerne, udtaler kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å).

Forening har kæmpet for områdes forvandling

At få omdannet industrigrunden til at være offentlig tilgængelig er noget, som længe har været et ønske på Amager. Under Amager Øst Lokaludvalg har foreningen Prøvestens Natur- og Fritidsforening i lang tid arbejdet på netop dette.

Foreningen har blandt andet stået for at gøre området klar til gæster og har påtaget sig at stå for driften af arealet, hvor der er planlagt mindre begivenheder som naturvandringer.

- Der er rigtigt mange i byen, som dyrker friluftsliv, men ikke kan finde plads på Amager Strandpark, og de bliver glade for et ekstra sted at udfolde sig. Der har været et kapacitetsproblem i mange år, og nu tager vi et lille skridt for at løse det stigende behov, i en by der vokser, siger formand for Prøvestenens Natur- og Fritidsforening Frank Lambert.

I pressemeddelelsen påpeger han, at det er vigtigt, at besøgende passer godt på området, især ved at huske at tage sit skrald med sig, når man forlader stedet.

Oprindeligt var Prøvestenens sydlige gjort klar til at kunne agere lystbådehavn, men indtil videre har øen mest anvendt til forskellige drifts- og byggeopgaver for By & Havn, som ejer området.

Byudviklingsselskabet vil fortsat benytte en del af området til dette, men den sydligste del på cirka syv hektar bliver altså nu åbnet for rekreative formål.

De syv hektars størrelse svarer til cirka halvdelen af Kongens Have eller lidt mere end Ørstedsparkens areal.