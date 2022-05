Der er bogstavelig talt lukket for det varme vand.

Onsdag 11. maj skal et brud på et af de store fjernvarmerør repareres, og det gør, at selskabet Kredsløb er nødt til at lukke for varme og varmt vand fra klokken 9.

Det sker i området omkring Brabrand, Aarhus V og True.

»Vi har forsøgt at planlægge reparationen, så den foregår mens flest muligt er på arbejde, og mens der er mindst brug for varme i boligerne,« skriver virksomheden på Facebook.

De oplyser dog også, at det er en stor opgave.

Derfor skal borgerne også forvente, at arbejdet først er færdigt – og varmen og det varme vand tilbage – klokken 2 natten til torsdag.

Kredsløb beklager de gener, det kan medføre.

Du kan tjekke, om din adresse er berørt af aflukningen her.