På Korsør Havn står et udspringstårn, der de seneste år har været en velbenyttet attraktion for badende gæster

Men ikke meget længere. Tårnet er lukket, og det vil det være resten af sommeren.

For der er ikke styr på sikkerheden ved det 11 meter høje udspingstårn, lyder det fra Slagelse Kommune efter flere ulykker.

En af de uheldige er 19-årige Anders Kjennis. Da han lørdag 17. juni sammen med nogle venner ville forsøge at svinge sig fra et reb, der hang fra tårnet, var det nær gået grueligt galt.

»Vi ville prøve det reb, som hang ned fra containerne, hvor det så binder sig om min hals, da jeg er på vej ned i vandet,« skriver Anders Kennis til B.T.

Han fik heldigvis kun et stort sår på halsen.

»Jeg synes selv, at jeg er sluppet meget billigt i forhold til, hvad der kunne være sket,« fortæller han.

TV 2 Øst, der skrev historien først, har talt med Malene Rask, konstitueret chef for kultur-, fritid og borgerservice i kommunen, om der er andre, der har pådraget sig skader ved udspringstårnet.

»Der har været en ung pige, der er faldet ned af stigen inde i tårnet,« siger Malene Rask til mediet.

Efter Anders Kennis' ubehagelige badetur og den unge piges styrt har Slagelse Kommune valgt at lukke vandaktiviteten resten af sommeren. I mellemtiden vil man have stedet sikkerhedsgodkendt, så der ikke sker flere ulykker.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Det mener Anders Kennis er en fornuftig idé, selvom det er ærgerligt, at den populære attraktion må lukke i højsæsonen.

»Det hjælper ikke at, mange mennesker benytter sig af et sted, som ikke er sikkert at være og benytte. Så at det skal sikkerhedsgodkendes er en god løsning, så det kan blive brugt flittigt på et andet tidspunkt igen,« skriver den 19-årige til B.T.