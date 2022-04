Det startede med, at Rusland krævede, at der skulle betales med landets valuta, rubler, hvis man ville have deres gas. Det nægtede hele Europa på nær Ungarn.

Nu har Rusland lukket for gassen til både Polen og Bulgarien. To lande, der ifølge Trine Villumsen Berling, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, kan være øverst på landets sorte liste.

»Det er en politisk udmelding fra Ruslands side, at man gør sine trusler til virkelighed. Man følger nok en sort liste med de lande, der først skal mærke konsekvensen,« siger hun.

Foruden at lukke for gassen, så advarer det russiske gasselskab Gazprom andre EU-lande mod at dele deres russiske gas med Polen og Bulgarien.

Trine Villumsen Berling vurderer ikke, at det udgør et stort problem for Polen. Landet har nemlig et gaslager på omkring 80 procent kapacitet – sidste år var lageret på 25-30 procent.

»Det er værre med Bulgarien. De er 100 procent afhængige af russisk gas,« siger Trine Villumsen Berling og fortsætter:

»Dog bruger de gassen i industrien og ikke til at varme husstande op, så hjemmene bliver ikke ramt.«

På den sorte liste er Danmark nok også at finde – og måske endda lidt højt på den.

»Vi er ikke et populært land i Kreml, fordi den danske regeringen gjorde så meget for at forsinke gasledningen Nord Stream 2, der skulle gå igennem Danmarks søterritorium syd for Bornholm,«

Der er derfor heller ikke en direkte gasforbindelse til Danmark. Vi får vores gas gennem den tysk-russiske gasledning Nord Stream 1.

»Der skal lukkes i Tyskland, hvis man vil lukke for gassen i Danmark,« siger Trine Villumsen Berling.

Sker det så alligevel, er Danmark et af de lande, der er forholdsvis selvforsynende, forklarer hun.

»Vi har et robust lager af gas. Vil kunne klare os frem til januar eller februar, hvis der lukkes for gassen nu.«