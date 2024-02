Et lille stykke danmarkshistorie er snart fortid efter 141 år.

Danmarks ældste mejeri, der stadig er i produktion, lukker og slukker. Nemlig Tistrup Mejeri nær Varde.

Det oplyser Arla i en pressemeddelelse torsdag.

'Denne lukning skyldes, at mejeriet i Tistrup er af ældre dato og vil kræve betydelige investeringer for at opfylde fremtidens standarder for sikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet', lyder det i pressemeddelelsen, som fortsætter:

'Samtidig har produktionsmængderne været faldende i de seneste år'.

Mejeriet åbnede i 1883.

Lukningen betyder, at produktionen overflyttes til Taulov Mejeri. Stillingerne, som de 25 medarbejdere i Tistrup har, bliver dog nedlagt.

Og det betyder, at de medarbejdere altså bliver fyret.

'Arla Foods vil gøre en indsats for at tilbyde de berørte medarbejdere arbejde på andre Arla-lokationer'.

Produktionen i Tistrup bliver flyttet i løbet af 2025 – og vil være endelig lukket i 2026.