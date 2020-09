Den gamle fristad på Christianshavn må også bøje sig for covid-19. Nu lukker de Christiania af frygt for corona.

Lørdag fylder Christiania 49 år. Den tilbagevendende fødselsdag bliver normalt grundigt fejret med godt 10.000 gæster.

Men som næsten alt andet har også dette arrangement fået corona-kniven.

Det skriver TV 2 Lorry.

Fødselsdagsfejringen er officielt aflyst. Men her stopper christianitterne ikke. Man frygter nemlig at spontane fester vil opstå, og derfor lukker de fristaden helt ned fra lørdag klokken 8 frem til søndag klokken 8.

- Det er rigtig ærgerligt. Men vi har valgt at lukke Christiana helt ned i morgen. Det bliver ligesom i starten af corona-krisen, hvor vi igen sætter trådhegn op ved alle indgange, siger Risenga Manghezi, der er medlem af pressegruppen på Christiania, til TV 2 Lorry.

- Vi har sendt et brev ud til alle om, at vi har aflyst fødselsdagen, men vi frygter lidt at vores venner stadig gerne vil komme og fejre dagen, og måske selv tager øl med. Vi risikerer, at festerne kommer til at gå lige til kanten, så derfor vil vi gerne være på den sikre side og lukker alle indgange fra kl. 8 lørdag morgen.

- Det her sted er jo bygget til at glemme omverdenen, men det går bare ikke i øjeblikket, og derfor lukker vi, siger Risenga Manghezi til TV 2 Lorry.

Men det er ikke kun Christianias fødselsdag, der er blevet aflyst på grund af frygten for corona-smitten.

De sidste 40 år har Den Grå Hal været centrum for det populære og velbesøgte julemarked, hvor tusindvis af mennesker traver igennem de små, tætte gange og kigger på lampeskærme, julepynt og kunst fra Kvindesmedjen.

Men det bliver heller ikke til noget i år, oplyser Risenga Manghezi.

- Nej, vi har både været nødt til at aflyse vores store julemarked og vores Jul for Juleløse den 24. december.

Hvert år deltager cirka 800 juleløse mennesker juleaften, så det ærgrer Risenga Manghezi, at de også må aflyse det.

- Arrangementet er en rigtig vigtig del af vores identitet herude. Vi vil gerne være noget for andre og det betyder rigtig meget for os. Så det er virkelig ærgerligt.

Det er på grund af forsamlingsrestriktionerne, at det hele nu er aflyst.

Men måske kommer der et lille julelys i mørket. I hvert fald med hensyn til det nærmest legendariske julemarked.

- Vores julemarked er jo 14 dage langt i en tætpakket hal. Det går jo ikke. Men vi arbejder lige nu på en anden løsning. Vi forsøger at rykke de samme boder udendørs. Så vi kan holde julemarked på en ansvarlig måde med masser af plads, hygge og varmelamper. Men vi ved endnu ikke om det lykkes, siger Risenga Manghezi.