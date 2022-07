Lyt til artiklen

Manglende foder rundt om i Danmark betyder nu, at måger – særligt de såkaldte sølvmåger – i højere grad tyer til kannibalisme og æggerov i jagten på mad.

Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Det betyder også, at ynglesæsonen er historisk lav og kan blive den laveste nogensinde:

»Vi ser det særligt tydeligt i Vestjylland og i Limfjorden, hvor vi får rapporter om, at sølvmågerne æder hinandens æg og små unger, og hvor størsteparten af rederne er tomme,« siger Thomas Bregnballe, der er seniorforsker hos Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, som fortsætter:

Et eksempel på æggerov. Foto: Jan Skriver Vis mere Et eksempel på æggerov. Foto: Jan Skriver

»Der er næppe tvivl om, at fraværet af minkfarme, som disse kolonier indtil sidste år opsøgte for at finde let føde, spiller en rolle for nedgangen. Men enkelte steder, Mågeøerne ved Bogense for eksempel, er det rotter, der udgør et problem.«

Knud Flensted, biolog ved DOF BirdLife, uddyber over for B.T., at der formentlig er tale om en generel tendens over hele landet. Og han er ikke i tvivl om, at de lukkede minkerhverv spiller en rolle:

»Det har været en let, ekstra adgang til føde. Det er det minkfoder, som er blevet lagt oven på burene. Hvis mågerne har været ekstra vakse, har de kunnet nå at få noget af det.«

»Mange måger har også fløjet ekstra langt for det. Nogle op til 30-40 kilometer.«

Ifølge Knud Flensted er det positivt, at mågerne ikke længere har adgang til den lette føde. Blandt andet fordi, bestanden er for høj.

»Det er ingen, som er interesseret i en kunstig bestand af en fugleart. Nogle har også beklaget sig over mange måger. Det skyldes ikke minkfarme, men at man eksempelvis bygger lejligheder i havne. Det har givet en uønskelig konflikt mellem mennesker og måger.«

»Men nu bliver fødegrundlaget mere naturlig, og samlet set kan vi se ind i et fald af sølvmågebestanden. Hvor den ender, det kan vi dog ikke sige.«

Knud Flensted tilføjer, at det ikke er unormalt, at måger til gengæld tyer til kannibalisme og æggerov.

»De kan de finde på for naturens side, men grundet fødemangel bliver det nok ekstra udbredt.«