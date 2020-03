Mens regeringen har lukket alle frisørsaloner i Danmark, må mange danskere leve med pjusket hår.

Det er dog stadig helt lovligt for frisøren at tage hjem til kunderne og klippe.

Efterspørgslen på en studsning i entreen er også enorm, fortæller flere frisører til B.T. Langtfra de fleste frisører har dog tænkt sig at udnytte smuthullet.

»Jeg kunne under ingen omstændigheder finde på det,« siger Lotte Thorsøe.

Det er sådan, at smitteudbredningen eksploderer. Allan Randrup Thomsen, professor i virulogi

Det er snart to uger siden, at hun som selvstændig frisør lagde saks og kam fra sig i salonen i Stenløse. På trods af muligheden for fortsat at tjene penge, holder hun stadig helt lukket.

»Hvis jeg tager hjem til en kunde, så træder jeg ind i en ny smittecirkel. Hvis vi skal begrænse coronavirus, så giver det ingen mening, at det er tilladt,« siger hun.

Lukningen af salonen rammer Lotte - ligesom mange andre erhvervsdrivende - hårdt på pengepungen, men hendes mand er i risikogruppen, og det vil aldrig være risikoen værd.

De omdiskuterede regler gælder alle ‘liberale serviceerhverv’ og dermed også både skønhedsklinikker, massører og tatovører, der kan have tæt kontakt med flere kunder om dagen. Med andre ord er der frit spil for mange tusinder erhvervsdrivende.

Frisør Lotte Thorsøe har ikke tænkt sig at bruge muligheden for at tage ud til kunder og klippe dem. Foto: Privatfoto Vis mere Frisør Lotte Thorsøe har ikke tænkt sig at bruge muligheden for at tage ud til kunder og klippe dem. Foto: Privatfoto

Ifølge en af landets førende virologer udgør det en problematisk situation.

»Der er ingen tvivl om, at det kontraproduktivt i forhold til de andre regler i samfundet,« siger Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet.

»Hvis man har ender med at have mange interaktioner med forskellige mennesker på en dag, så løber man en større risiko. Det er sådan, at smitteudbredningen eksploderer.«

Skulle den type undtagelser fra reglen fungere uden for stor smitterisiko, ville det være nødvendigt med en begrænsning på antal kunder, men det er svært at håndhæve, mener han.

»Der er mange regler, som er mærkelige, ulogiske og svære at opretholde lige nu.«

For coronavirussen skelner ikke mellem tæt kontakt i en frisørsalon og hjemme i stuen hos en kunde. Antallet af mennesker på samme sted er færre, men smitterisikoen vil stadig være der, hvis en frisør vælger at tage hjem til adskillige kunder og deres familier om dagen.

»Det irriterer mig, at mange prøver at gå til grænsen i forhold til, hvad man må og bør,« siger Allan Randrup og fortsætter:

»Myndighederne blåstempler det, men folks fornuft må også sige, at de undergraver formålet med at lukke salonen ved at tage rundt til deres kunder og klippe dem. Det er ikke en ubetydelig risiko, de løber.«

Ifølge fagorganisationen for selvstændige frisører og kosmetikere, DOFK, er reglerne også fuldstændig galimatias. Her varetager man landets 5.000 selvstændige frisører.

»Det er absurd og grotesk. Hvis vi skal begrænse smittefaren, så virker det vanvittigt, at kunden ikke må komme til frisøren, men frisøren må godt komme til kunden,« siger formand Connie Mikkelsen.

Det er nemlig uanset placeringen af frisørstolen ikke muligt at holde to meters afstand mellem kunden og frisøren, og det udgør en væsentlig smitterisiko. En helt anden problematik er, at reglen åbner for muligheden for øget sort arbejde i faget i disse uger.

Fagorganisationen har derfor også været i kontakt med både politiet, Erhvervsstyrelsen og Sundhedsministeren om problematikken. Indtil videre uden større afklaring. For mange frisører vil et indiskutabelt forbud blive godt modtaget hos mange. Nogle føler sig presset af deres kunder, som henviser til, at det er lovligt for dem at komme ud og klippe privat. Mange frisører er dog bange for smitterisikoen og vælger det fra.

»De fleste medlemmer har ventet på at blive lukket ned, fordi de følte sig utrygge over at stå i salonerne,« siger Connie Mikkelsen.

B.T. har forsøgt at forhøre sig hos Sundhedsstyrelsen om reglerne. De henviser til de generelle anbefalinger og ønsker ikke at kommentere på eksemplet med frisørerne.