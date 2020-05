Om 22 dage skal Margith Syska holde konfirmation for sin søn Lukas. Men hverken mor eller søn ved endnu, hvordan festen bliver.

Lukas har bestilt buffet. Men hans mor er i tvivl om, hvorvidt det er i strid med corona-retningslinjerne. På Lukas’ gæsteliste står 42 navne, men det er stadig uvist, hvor mange gæster han må invitere.

Bliver forsamlingsforbuddet fastholdt på 10 personer, udsætter familien festen. Bliver forbuddet hævet til 30 personer, må de satse på, ‘at nogle af gæsterne ikke kan komme’, ellers må de fravælge nogle.

Først den 8. juni - i forbindelse med fase tre af genåbningen - vil regeringen komme med en anbefaling til, hvordan man kan afholde bryllupper og konfirmationsfester.

Margith Syska 44 år.

Mor til tre børn og et bonusbarn.

Sønnen Lukas skal konfirmeres den 13. juni.

Gift med Johnni Syska.

Bor i Gråsten.

»Så både gæsterne, Lukas og vi står stand by. Vi ved ikke, hvor mange mennesker vi skal købe ind til. Hvor lange dugene skal være, eller om vi må synge - indenfor eller udenfor,« siger Margith Syska.

Oprindeligt skulle Lukas have været konfirmeret i Gråsten Slotskirke den 8. maj. Men så kom coronaen, kirkerne lukkede, og konfirmationen blev udskudt. I første omgang til den 13. juni.

Da den nye dato blev bestemt, havde sognepræst Hanne Beierholm Christensen ikke forestillet sig, at corona stadig ville være et problem i juni.

»Vi tænkte, at verden da måtte se almindelig ud til den tid,« siger hun og forklarer, at den 13. juni blev valgt, fordi 'det var rarest at få dem konfirmeret inden sommerferien, mens de stadig går til præst, mens de stadig kan passe deres tøj, og mens vores kalender var tom'.

Præst Hanne Beierholm Christensen foran Gråsten Slotskirke. Foto: Privatfoto Vis mere Præst Hanne Beierholm Christensen foran Gråsten Slotskirke. Foto: Privatfoto

På opfordring fra biskoppen har præsten og menighedsrådet i Gråsten valgt at fastholde datoen, selvom retningslinjerne for, hvordan man kan holde fest i corona-tiden, endnu ikke er på plads.

Det har frustreret Margith Syska og flere andre forældre til konfirmander i Gråsten. For coronasituationen har flere konsekvenser for de kommende konfirmander.

»Der er nogle børn i klassen, der har familier i udlandet. De har ikke mulighed for at komme med til festerne, som det ser ud lige nu.«

Allerede nu ved Lukas, at han ikke skal på blå mandag lige efter sin konfirmation. For flere af hans kammerater fra nabosognet skal først konfirmeres efter sommerferien - så blå mandag er udskudt.

Det samme synes Margith Syska, at sønnens konfirmation burde være. Hun har klaget til Kirkeministeriet og biskoppen i Haderslev Stift over, at forældrene ikke er blev hørt i sagen.

Margith Syska og sønnen Lukas foran det lokale, hvor hans konfirmation skulle være holdt den 8. maj. P.g.a. coronasituationen er konfirmationen udsat til den 13. juni. Men både Lukas og hans mor er meget i tvivl om, hvordan de kan holde festen. Foto: Privatfoto Vis mere Margith Syska og sønnen Lukas foran det lokale, hvor hans konfirmation skulle være holdt den 8. maj. P.g.a. coronasituationen er konfirmationen udsat til den 13. juni. Men både Lukas og hans mor er meget i tvivl om, hvordan de kan holde festen. Foto: Privatfoto

Normalt er samtlige 200 pladser i Gråsten Slotskirke fyldt til konfirmationer. Den 13. juni må der højst være 64 i kirken. For at konfirmanderne kan få lige så mange gæster med, som de plejer, har præsten delt konfirmationsholdene i et drengehold og et pigehold, der afholdes to konfirmationer.

»Desuden arbejder vi på at livestreame fra kirken,« siger Hanne Beierholm Christensen, der godt forstår frustrationen blandt forældrene.

»Det kan være svært, hvis man skal holde festen ude og ikke helt kender retningslinjerne. Eller hvis man ikke kan have så mange gæster med som planlagt. Jeg håber, de finder en måde at tænke kreativt på,« siger hun.

»Men lige nu kunne jeg godt ønske mig, at vi i første omgang havde lagt datoen efter sommerferien.«

På sognets Facebook-side mener nogle - som Margith Syska - at konfirmationen burde udskydes til efter ferien, mens andre er glade for at kunne holde fest.

»Jeg kender flere forældre, der siger: ‘Vi holder festen i haven, og så inviterer vi bare så mange vi vil,« siger hun.

Margith Syska forstår synspunktet, men synes, det er vigtigt at ‘passe på hinanden’.

»Danmark er stadig lukket ned. Både jeg, min far og min yngste søn er i risikogruppen. Skal vi bare glemme det, fordi vi skal holde konfirmation?«

Hjemme hos familien Syska er det lige nu svært at glæde sig til den forestående fest:

»Vi havde forestillet os en fest med gæster og nærvær, nu risikerer vi at stå med en meters afstand og sprit og sæbe.«

Som hendes mand siger: »Det er som at åbne en sodavand for en måned siden og skulle drikke den nu. Det er en flad fornemmelse.«