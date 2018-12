»Nå, du har taget skoene af?,« siger Lukas Forchhammer til en ung pige, der sidder på de våde fliser ved Storkespringvandet. Pigen er 22-årige Caroline Olsen, der indtil for et års tid siden var hjemløs.

Med nissehue på hovedet og noget at ryge i hånden er hun i dag mødt op i Indre By i København for at være med til at sælge den vinylplade, hun sammen med nitten hjemløse og bandet Lukas Graham har været med til at indspille.

Det har de gjort for at sætte fokus på hjemløshed og det at hjælpe hinanden mennesker imellem, fortæller forsangeren i Lukas Graham, Lukas Forchhammer, til B.T..

Mellem Caroline Olsens øjenbryn borer en metalstang sig sirligt gennem hendes lyse hud. Stangen er langt mere skinnende end de andre fire piercinger, hun har i ansigtet.

I videoen kan du høre, hvad det betyder for hjemløse Caroline Olsen, at Lukas Graham samarbejder med 'Hus forbi'. Vis mere

Hun smiler, mens hun kigger op på Lukas Forchhammer, der efter at have hilst på hende hurtigt lagde mærke til, hun havde smidt skoene.

»Ja, jeg har det lige lidt hjemligt,« svarer Caroline Olsen.

En af de hjemløses slædehund sidder trygt i ladet på en Christiania-cykel og hyler i kor med sirenen fra en ambulance i det fjerne.

Caroline Olsen følger med fra fliserne, mens Lukas Forchhammer bevæger sig videre og hilser på slædehunden og dens ejer.

Lukas hilser på de medvirkende hjemløse. Lukas Graham har lavet en plade medhjemløse Hus Forbi sælgere. Den præsenterer de mandag den 3. december på Amager Torv. Foto: Jens Astrup Vis mere Lukas hilser på de medvirkende hjemløse. Lukas Graham har lavet en plade medhjemløse Hus Forbi sælgere. Den præsenterer de mandag den 3. december på Amager Torv. Foto: Jens Astrup

Hun er glad for, at forsangeren og resten af Lukas Graham-bandet har valgt at samarbejde med Hus Forbi-sælgerne.

»Det er da så fedt, at en person, danskerne kender, er med til at hjælpe med at give budskabet videre. For hvis vi bare står her og råber og skriger, er der nok ikke så mange, der lytter til os. Men hvis der er nogen, der kan hjælpe med at formidle det videre, så gør det det lidt nemmere at få folk til at lytte,« siger Caroline Olsen, der på nummeret selv spiller violin og synger kor.

’You’re Not The Only One (Redemption Song)’ hedder sangen, de tyve Hus Forbi-sælgere har indspillet sammen med Lukas Graham.

En sang der handler om frygten, men også håbet i en usikker verden, hvor sammenhold mennesker imellem kan synes vigtigere end nogensinde før.

Lukas Graham har lavet en plade med hjemløse Hus Forbi sælgere og giver en koncert på Christianshavn Torv. Mandag den 3. december. Foto: Jens Astrup Vis mere Lukas Graham har lavet en plade med hjemløse Hus Forbi sælgere og giver en koncert på Christianshavn Torv. Mandag den 3. december. Foto: Jens Astrup

Efter Storkespringvandet bevæger de sig alle videre til Christianshavn Torv, hvor Lukas Graham spiller en minikoncert.

»Jeg er glad for, vi kan hjælpe med at gøre opmærksom på hjemløseproblemet. Problemet. Nu lyder det som om, det er et kæmpe problem,« siger Lukas Forchhammer og fortsætter:

»Vi har faktisk kun 6000 permanente hjemløse i Danmark, så måske vi skulle vise lidt mere næstekærlighed end zoneforbud, hvis I spørger mig,« siger Lukas Forchhammer på den lille scene og bliver mødt af hujen og klappen fra de fremmødte.