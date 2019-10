Der blev uddelt priser og hyldester ved aftenens show i K.B. Hallen, men hovedpersonerne manglede.

Det er to år siden, at de danske musikere og branchefolk senest kunne lade sig hylde ved Danish Music Awards.

Sidste år blev showet nemlig sløjfet, men torsdag aften i K.B. Hallen skulle der så igen uddeles priser til de artister, der har gjort det bedst, siden showet sidst blev afholdt.

Her var der især noget at hente for det danske band Lukas Graham med Lukas Forchhammer i spidsen. Gruppen blev hele tre gange kaldt på scenen for at modtage en statuette - nemlig for Årets Danske Popnavn, Årets Danske Radiohit og Årets Danske Streaminghit, men bandmedlemmerne var ikke til stede i salen.

Lige nu er de på turné i USA, hvor amerikanerne ligesom en stor del af resten af verden har fået øjnene op for de danske talenter.

I stedet var de igennem på en live videoforbindelse, hvor de takkede for priserne.

Rapperen Kesi kunne gå på scenen to gange for at modtage klapsalver og en statuette. Han blev kåret som både Årets Danske Urbannavn og Årets Danske Solist.

Mens der i år var 29 mandlige artister eller grupper nomineret i showet, var der til sammenligning 7 kvinder.

Heraf blev det til en pris for tre af dem.

Sangerinden Clara snuppede prisen for Årets Nye Danske Navn, sangerinden Jada fik prisen for Årets Nye Danske Livenavn, og sangerinden Mø blev hyldet som Årets Danske Sangskriver for albummet "Forever Neverland".

Ydermere modtog sangerinden Lis Sørensen Danish Music Awards Ærespris.

Det er DMA-Akademiet, der består af seks branchefolk, der har udvalgt de nominerede og fundet de endelige vindere i størstedelen af kategorierne.

Dog er Årets Danske Radiohit og Årets Danske Streaminghit defineret ud fra hitlister i den forgangne periode.

Showet sendes på TV2 og TV2 Play søndag aften klokken 21.00.

