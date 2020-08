Hedebølgen inviterer til at lade både døre og vinduer stå åbent om natten for at kunne finde ro i kroppen til en nogenlunde søvn.

Men det kan medføre en situation, som de færreste antageligt har tænkt over.

31-årige Kent Nielsen har heller aldrig skænket det en tanke, at det kan være forbundet med risiko at lade den friske nattevind trænge ind ad villaens yderdøre. Men i hjemmet i Vorupør ved Nationalpark Thy er det fremover kun vinduerne, der står åbent ved nattetide, når sommervarmen bølger ind over Danmark.

For netop den aktuelle hedebølge er formentlig – ifølge en ekspert – årsagen til, at Kent Nielsen havde en chokerende oplevelse i hjemmet forrige lørdag.

»Vi har kun vinduerne åbne nu. Det vil sidde i os i lang tid,« siger Kent Nielsen.

Tidligt lørdag morgen udstødte Kent Nielsens fireårige søn Lukas et skrig, der afveg fra alt, hvad hans forældre havde hørt tidligere.

»Han ligger i sin seng på sit eget værelse. Pludselig skriger han, som han aldrig har gjort før,« husker Kent Nielsen.

»Lukas siger: 'Der er en slange i min seng'.«

Det var denne hugorm, der bed fire-årige Lukas. Vis mere Det var denne hugorm, der bed fire-årige Lukas.

»Min kone render ind til ham og ser, at en hugorm har været under sengen. Men hovedet er oppe ved madrassen ved hovedpuden,« fortæller Kent Nielsen.

Herfra gik det stærkt. Hugormen blev lukket inde på drengeværelset. Derefter ringede Kent til lægevagten.

Lukas havde fået et bid i ringfingeren. Der var intet blod, men 'man kunne se to røde prikker fra, hvor tænderne havde været', fortæller Kent Nielsen.

»Jeg kan mærke, at jeg får kuldegysninger nu,« siger fiskeeksportøren, da han genkalder sig og refererer episoden over telefonen.

Vagtlægen bad familien om at komme til Thisted med Lukas. Men da Kents hustru, Christina, var kørt af sted med den fire-årige, blev der ringet fra Aalborg.

Lukas skulle i stedet til undersøgelse på Universitetshospitalet, fordi der var tale om et barn under fem år.

Turen tog halvanden time.

»Så er der eddermame langt til Aalborg,« konstaterer Kent Nielsen, der fortæller, at Lukas kastede op i bilen undervejs. Han havde dog ikke store smerter, lyder det.

Med streger på armen kan man holde øje med, om hævelserne tiltager. Vis mere Med streger på armen kan man holde øje med, om hævelserne tiltager.

I Aalborg blev Lukas lagt til observation. Det er bedst, hvis kroppen selv klarer arbejdet med at komme sig. En modgift kan give slemme allergiske reaktioner, lød lægernes besked til forældrene ifølge Kent Nielsen.

Imens blev der taget blodprøver, og der blev målt puls og blodtryk.

Søndag blev Lukas udskrevet, men tirsdag tog hævelserne til. Det viste sig ved undersøgelse efter en ny indlæggelse, at hans blodprocent var faldet.

Nu var der ingen anden løsning end at give den lille dreng, hvis højre arm i mellemtiden var blevet helt blå, modgift.

Lukas' arm blev mere og mere blå, inden han blev indlagt anden gang. Vis mere Lukas' arm blev mere og mere blå, inden han blev indlagt anden gang.

»Vi fik at vide, at det kunne give en allergisk reaktion, som kan medføre, at luftvejene lukkes. Så der var både sygeplejersker og en anæstesilæge klar til at gribe ind,« siger Kent Nielsen.

Det værste scenarie udeblev heldigvis, og Lukas blev sendt hjem fredag formiddag. Han er nu tilbage i børnehave.

Tilsyneladende er han helt upåvirket af oplevelsen, lyder det. Han har således intet imod igen at ligge i egen seng.

Men sammen med sin far går Lukas nu en inspektionsrunde og sikrer sig, at yderdørene er lukkede ved sengetid.

Slangen tog Kent Nielsen sig af med en spade.

Et særtilfælde

Ifølge museumsinspektøren for Naturhistorisk Museum i Aarhus, Morten D.D. Hansen, er det et særtilfælde, at folk bliver bidt inden døre.

Men det er ganske givet de høje temperaturer, der er den bagvedliggende årsag til, at hugormen havde fundet vej til drengeværelset.

»Når det er så varmt, så er hugormene også aktive i skyggen. Normalt er de kun aktive i solen. De bliver meget aktive, når temperaturen bliver så høj, og så bevæger de sig langt omkring,« siger han.

Slangen er sky og vil aldrig bide uprovokeret, fortæller han. Så Lukas må i søvne være kommet til at skræmme hugormen, gætter biologen.

Morten D.D. Hansen fortæller, at hugormen bevæger sig omkring i sin søgen på mus, firben og frøer. En varm terrasse svarer til et klippelandskab for krybdyret.

Det har antageligt været i sin jagt på føde, at den er kommet indenfor.

»Den strejfer omkring og har bevæget sig ind, fordi der har været en åben dør, men den har som sådan ikke søgt at komme ind i huset,« siger Morten D.D. Hansen.