»At gå i byen handler ikke om, hvornår man skal hjem, men om at hygge sig og tage hjem, når man ikke vil mere.«

Ordene kommer fra Christian Bang. Han er bestyrer af baren Fox And Hounds i Herning og mener ikke, at Midt- og Vestjyllands Politis udmelding om at lukke nattelivet klokken 2 giver mening.

»Luk nattelivet klokken 2 og reducer antallet af voldsepisoder.«

Sådan lyder det i en ny udmelding fra Midt- og Vestjyllands Politi til DR på baggrund af deres egen undersøgelse, hvor man har set på voldssager fra 2016 til 2020 i de 11 kommuner, politikredsen dækker.

I den er der, ifølge Midt- og Vestjyllands Politi, nemlig et tydeligt mønster for vold i nattelivet: Det begås typisk af mænd mellem 18 og 24 år i tidsrummet efter klokken 2:

Hele 41 procent af alle voldsepisoder sker i nattelivet torsdag til lørdag mellem klokken 2 og 4 om natten. Og dem, der står bag volden, er typisk unge, berusede mænd mellem 18 og 26 år, som typisk har festet i mange timer.

Midt- og Vestjyllands Politis undersøgelse Undersøgelsen bygger på voldssager fra 2016 til 2020 i de 11 kommuner, politikredsen dækker. Den viste blandt andet: Markant overvægt af 18-24 årige mænd, både som ofre og gerningspersoner.

Overvægt af sager, hvor der er tale om én gerningsperson og én offer.

Der foregår mest nattelivsvold i nattetimerne i weekenden. Ca. 90 procent af sagerne er alle i perioden fredag til søndag.

I ca. 85 procent af sagerne er det i tidsrummet fra midnat til klokken 6 med hovedvægten mellem lørdag og søndag. Der er flest sager i tidsrummet 2 til 4.

Gerningsstedstypen: Gade fremtræder i 55 procent af sagerne. Restauration (indenfor) 35 procent af sagerne. Andet i 10 procent.

Og derfor mener politikredsen altså, at det vil være en fordel at lukke barer og natklubber fra klokken 2 om natten.

Men den udmelding får ikke alle til at danse på bordene af begejstring.

»Ideen i at ville mindske vold er god, men det vil ødelægge meget for mange, hvis man lukker nattelivet klokken 2. Det er ikke løsningen,« konstaterer Christian Bang.

Bestyreren nævner tabt indtjening som en af konsekvenserne.

»Størstedelen af indtjening ligger i de sene nattetimer, og hvis natklubberne skal lukke klokken 2, kan de jo ikke fungere. Og det er svært at skulle vænne folk til at gå på klub klokken 20. Så jeg tror, at mange vil dreje nøglen om.«

Hvad mener du om at lukke for nattelivet klokken 02?

Og så er der en anden ulempe, pointerer Christian Bang. For ifølge ham vil fulde og festglade danskere ikke gå hjem klokken 2. De vil feste videre.

»Da barer lukkede tidligt under corona, stod alle folk ude på gaden og søgte en morgenfest og et sted at købe øl. Det samme vil ske, hvis nattelivet skal lukke klokken 2. Og når så mange fulde mennesker mødes ude på gaden, vil der opstå problemer, og nok også vold,« siger han.

Christian Bang tror dog ikke på, at ideen om at lukke nattelivet tidligt vil ske. Og han har desuden et forslag til, hvordan man kan mindske volden – helt uden en bagkant.

»Løsningen på at reducere vold kunne være at regulere reglerne for dørmænd, altså at der skal være et bestemt antal efter midnat. Det vil også skabe en mere tryg og bedre oplevelse, i stedet for at lukketid skal være en stressfaktor.«

B.T. har kontaktet landets politikredse for at høre, hvad de mener om at lukke nattelivet klokken 2.

Vi har fået følgende skriftlige svar:

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: »Vi har ikke overvejet det og ser ikke på det på samme måde som Midt- og Vestjyllands Politi. Hvis nattelivet lukker klokken 2, vil de unge bare begynde tidligere og dermed blive lige så fulde. Og hvis man begynder at indføre restriktionerne i enkelte politikredse, vil man opleve, at folk begynder at 'festpendle'.«

Nordsjællands Politi: »Nordsjællands Politi er løbende i dialog om nattelivet med væsentlige samarbejdspartnere i de kommuner i politikredsen, hvor det er relevant. I den dialog indgår der for tiden ikke drøftelser om at lukke nattelivet klokken 02 i Nordsjællands politikreds.«

Fyns Politi: »Fyns Politi har i de sene nattetimer tryghedsskabende patruljer, der arbejder i de områder, hvor man erfaringsmæssigt ved, der kan være udfordringer i nattelivet. Fyns Politi har altid mulighed for at drøfte udfordringer i nattelivet med kredsens kommuner, når og hvis der er et behov for det. Det er bevillingsnævnene i kommunerne, der afgør, hvor længe barer og natklubber mv. kan holde åbent.«

Københavns Politi: »Da spørgsmålet om lukketider i nattelivet overvejende er et politisk anliggende, takker vi nej til at medvirke.«

Østjyllands Politi: »Vi ønsker ikke at kommentere på den overvejelse.«

Københavns Vestegns Politi: »Nattelivet på Vestegnen er til at overse – fordi mange tager ind til København for at gå i byen. Derfor er overvejelserne ikke relevante her i politikredsen.«

Resten af landets politikredse har ikke svaret på vores henvendelse.