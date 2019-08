Det er hyggeligt at køre rundt i landet og støde på vejboder, hvor der bliver solgt alt fra kartofler til jordbær og ærter.

Men det er langt fra sikkert, at ejerne af disse kan have deres ting i fred og ro. Det har 38-årige Luise Føns Haaber fra Svendborg måttet sande.

Søstrene Luise og Charlotte Føns hyggede sig med at male og dekorere sten. De besluttede sig for et par års tid siden, at de ville åbne en vejbod ved Luises hjem.

Blot tre uger efter åbningen vendte hun hjem til en helt rømmet vejbod. En tyv havde stjålet alle deres varer.

Luise Føns Haaber efterlyste gerningsmanden via en lokal Facebook-gruppe. Pludseligt væltede det ind med meldinger om gerningsmanden. Flere lokale havde set ham forsøge at sælge stenene i byen.

»Min mand Anders og jeg blev så harme over, at tyven rendte rundt og solgte stenene,« siger hun.

Ægteparret indledte en intens jagt på tyven, men på trods af adskillige ledetråde lykkedes det dem ikke i første omgang.

Der skulle gå nogle uger, før de fik et tip fra den lokale Aldi, der førte til, at tyven blev anholdt.

Anders fulgte efter manden og meldte ham til politiet. De ransagede tyvens lejlighed, og ifølge Luise Føns Haaber tilstod han tyveriet samt en række andre lovovertrædelser i retten.

Det var tilsyneladende en fordrukken mand, der forsøgte at tjene penge til at drikke sine sorger væk. Men det var bare én kuriøs historie.

For Kreaboden, som deres vejbod hedder, blev ugentligt udsat for tyverier og hærværksepisoder. Den har været smurt ind i lim og fugemasse, og nogen har endda kastet med stenene mod deres hus og biler.

Bekymringerne, som det medførte, gjorde, at de til sidst valgte at lukke og slukke for hyggeprojektet.

»Jeg blev nærmest paranoid til sidst. En nat vågnede jeg, fordi det rumstrerede udenfor. Jeg havde bare på fornemmelsen, at der var nogen derude,« siger hun.

Og rigtigt nok var vejboden endnu en gang bestjålet.

Det var ellers med i søstrenes 'budget', at der måske røg en enkelt sten eller to om året. Men det her var meget mere omfattende, end hvad de på nogen måde havde forestillet sig.

»Der findes åbenbart en generel holdning blandt befolkningen om, at det er okay, at man bare stjæler fra andre. Jeg ved ikke, om det er tiden eller samfundet, der har ændret sig,« siger hun.

Når hun selv tænker over, hvorfor man ikke kan have sin vejbod i fred, er hun kommet frem til en teori.

»Det må være, fordi de får et kick ud af det. Det må være for morskabens skyld. De fleste har jo råd til at købe en bakke jordbær eller et kilo kartofler.«

Hun indrømmer, at episoderne har sat spor hos hende. Hun har ikke nær så meget tillid til folk, som før Kreaboden åbnede.

»Det er en trist udvikling og ærgerligt. Det er sådan en dansk hyggelig ting, de her vejboder, som er ved at forsvinde nu.«

Hvis man skal tage en positiv ting med fra dette, så er det, at det har givet Luise Føns Haaber anledning til at tale med sine to piger på fem og otte år om tyve og snakken om 'dit og mit'.

