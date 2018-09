Partii Naleraq har trukket sig fra regeringen i Grønland. Partier må finde nyt flertal eller udskrive valg.

Nuuk. En krise i den grønlandske regeringskoalition kan ende med, at grønlænderne skal til valg igen, kun lidt mere end fire måneder efter at de senest satte kryds på stemmesedlerne.

Det vurderer lektor ved Grønlands Universitet Rasmus Leander Nielsen, efter at partiet Partii Naleraq søndag har trukket sine mandater i protest. Striden bunder blandt andet i et stort lufthavnsprojekt i Grønland.

- En mulighed er, at der bliver udskrevet valg relativt hurtigt. Det vil være noget af en fadæse for den nuværende regering, siger Rasmus Leander Nielsen.

- En anden mulighed er, at et af de andre partier vil træde ind i regeringen. Eller at man danner en helt ny regering inden for den næste uge. Der er ikke tradition for mindretalsregeringer i Grønland, siger han.

Partiet dannede i maj med et snævert flertal regering med tre andre partier - Siumut, Atassut og Nunatta Qitornai. De fire partier har tilsammen 16 mandater ud af 31 mulige.

