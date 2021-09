En række tidligere og nuværende ansatte i Aalborg Lufthavn er blevet sigtet af Nordjyllands Politi for mandatsvig.

Det bekræfter Frank Jensen, vicepolitiinspektør hos politikredsen, over for B.T.

Helt konkret er de tidligere og nuværende ansatte mistænkt for at have svindlet med Norwegian-flybilletter for op mod 280.000 kroner.

Niels Hemmingsen, direktør i Aalborg Lufthavn, siger til TV2 Nord, at sagen går tilbage til 2014 og frem til 2019.

Nordjyllands Politi påbegyndte efterforskningen i 2019.

Frank Jensen oplyser, at sagen er overdraget til anklagemyndigheden, der nu skal vurdere, hvorvidt der skal rejses tiltale mod de tidligere og nuværende ansatte.

Han ønsker dog ikke at oplyse, hvor mange personer der er under mistanke – kun at det drejer sig om mulig svindel af køb og salg af flybilletter.

Norwegian ønsker ikke at udtale sig i sagen af hensyn til efterforskningen.

