Et hackerangreb har ramt Københavns Lufthavns hjemmeside, cph.dk.

Det skriver lufthavnen selv på det sociale medie X.

Her anbefaler man, at rejsende bruger lufthavnens app i stedet for hjemmesiden.

Til B.T. fortæller pressevagt i Københavns Lufthavn Line Elmegaard, at man opdagede angrebet lige før frokost.

»Vi kommunikerer først ud om det nu, fordi vi troede, at det kunne løses ret nemt,« siger hun og fortsætter:

»Men det har vist sig at være noget mere kompliceret og avanceret end tidligere angreb.«

Derudover oplyses der på X, at parkering også er påvirket.

'Skal du til lufthavnen inden for de næste par timer, kan du bare køre herud og parkere uden booking,' står der.

Også Thisted Kommune har søndag været udsat for et massivt hackerangreb.

Her er det også hjemmesiden for lufthavnen i Thisted, der er ramt.

Ifølge kommunikationsleder i kommunen, Michal Max, er der tilsyneladende tale om russiske hackere, skriver TV Midtvest.

Men i Københavns Lufthavn ved man imidlertid ikke noget om angrebets ophav.

Der er tale om et såkaldt 'DDoS-angreb', som er en form for overbelastningsangreb.

B.T. følger sagen.