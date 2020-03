Over hele verden er danskere lige nu fanget uden mulighed for at komme tilbage til Danmark.

En af dem er Michala Lykke Thorsdal-Hjeds, der opholder sig i Peru sammen med andre danskere.

Det var ellers planen, at hun skulle hjem tirsdag, men da landets grænser lukkede mandag, så røg den plan i vasken.

‘Vi er mig selv og 17 andre danskere og nordmænd strandet i Cusco i Peru. Vi er i karantæne på vores hostel, og vi har hørt, at grænserne er lukket helt ned til slutningen af marts. Så lige nu afventer vi situationen og ser, hvad der sker,’ skriver Michala i en besked til B.T.

Hun har den seneste månede rejst rundt i både Ecuador og Peru for at udleve drømmen om at komme nærmere på kontinentet Sydamerika.

Og selvom coronavirus ikke var et fremmedord, da hun tog afsted, havde Michala aldrig forudset, at det pludselig kunne være så slemt, som det er nu.

‘Vi har fulgt udviklingen i Danmark og Peru tæt for at vide, hvordan vi skulle forholde os til det hele,’ lyder det fra hende.

‘Machu Picchu var i søndags sidste stop på turen, inden vi skulle med fly hjem til Danmark tirsdag. Landets grænser lukkede ned natten til mandag, så vi nåede ikke at komme ud. Lufthavnene er lukkede og vejene også.’

Billede fra Michala Lykke Thorsdal-Hjeds' hostel. Vis mere Billede fra Michala Lykke Thorsdal-Hjeds' hostel.

Michala fortæller, at stemningen i gruppen er god, men at de også anerkender, at uvisheden ikke er en sjov situation at være i. De håber på at kunne komme hjem på en eller anden måde.

‘Vi må kun forlade vores hostel, hvis vi skal i supermarkedet, på apoteket, til lægen eller i banken, og vi må kun gå én person af gangen,’ skriver hun.

Derudover er det også et krav, at man skal bære mundbind, hvis man skal i supermarkedet.

Det er ikke kun Peru, der har besluttet at lukke ned i området. Andre nabolande som Ecuador og Bolivia har besluttet det samme.