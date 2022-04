Aarhus Airport er mere end pressede.

Lufthavnen har behov for en økonomisk indsprøjtning på hele 290 millioner kroner, hvis de skal fortsætte deres udvikling. Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) kalder situationen for ekstraordinær.

Borgmesteren har derfor indstillet til, at Aarhus Kommune som hovedaktionær i lufthavnen bemyndiges til at indskyde op til 180,04 millioner kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Det sker under forudsætning af, at Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune hver især lægger 9,98 millioner kroner, samtidig skal der findes en eller flere private investorer, der vil bidrage med minimum 90 millioner kroner.

Det betyder, at Aarhus Airport har brug for en samlet økonomisk indsprøjtning på hele 290 millioner kroner.

»En velfungerende lufthavn med attraktive ruter er en væsentlig forudsætning for at udvikle det østjyske erhvervsliv. National og international tilgængelighed er en helt afgørende rammebetingelse for udvikling af vores landsdel og dermed som grundlag som et stærkt velfærdssamfund,« udtaler Borgmester Jacob Bundsgaard og tilføjer:

»Det østjyske erhvervsliv har gentagne gange understreget, at en velfungerende lufthavn er helt essentiel for at sikre områdets konkurrencedygtighed. På den baggrund er det afgørende, at vi fortsat investerer i en nødvendig udvikling af Aarhus Airport.«

Ifølge pressemeddelelsen blev der i 2019 gennemført en rekonstruktion af Aarhus Airport A/S for at få lavet en turnaround.

Her var målet var at gøre lufthavnen økonomisk og kommercielt bæredygtig samt sikre, at lufthavnen var attraktiv for såvel flyselskaber som kunder, ikke mindst for at imødekomme det østjyske erhvervslivs behov for lokal lufthavnsbetjening. Samtidig blev ejerkredsen udvidet med en privat investor.

Det fremgår, at det er coronakrisens pres på rejsebranchen, der har skabt den ekstraordinære situationen, som lufthavnen nu befinder sig i.

Det skal de mange millioner nu forsøge at rette op på.

Det er Aarhus Byråd, der skal beslutte, om kommunen skal tilføre 180,04 millioner kroner til lufthavnen.