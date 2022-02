Skelettet af to enorme telthaller har rejst sig i Bornholms Lufthavn i Rønne.

Det bekræfter Luftfartsstyrelsen, der fortæller, at de skal give ly til to F16-jagerfly, som Forsvaret planlægger at sende til Bornholm.

»Vi kan bekræfte, at vi i øjeblikket er i gang med at sætte telte op, der skal give plads til to F16 fly,« fortæller Luftfartsstyrelsens presseafdeling til B.T.

Om teltene opsættes i forbindelse med konflikten mellem Rusland og Ukraine, kan Luftfartsstyrelsen ikke udtale sig om, og henviser i stedet til Forsvarskommandoen.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Men de har ingen kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt. Det er derfor endnu uvist til hvilket formål, flyene indsættes, og hvornår de to fly lander i lufthavnen.

Opstillingen af telthallerne kommer dog i kølvandet på, at Mette Frederiksen torsdag annoncerede, at USA og Danmark påbegynder forhandlinger om et nyt, tættere forsvarsarbejde, som kan resultere i amerikanske soldater på dansk jord.

Nyheden kommer netop som spændingerne mellem Rusland og Ukraine er stigende, og det kan derfor ikke udelukkes, at teltene i Bornholms Lufthavn skulle have noget med den situation at gøre.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, kan det nye samarbejde beskrives meget enkelt:

»Det er ganske simpelt en anerkendelse af og et udtryk for, at vi ikke kan forsvare os selv,« siger han til B.T. og understreger, at der er tale om et »ret stort nybrud«, forklarer han og fortsætter:

»Det gør op med den hidtidige strategi, og i den her konstellation bliver vi et transitland. Både vores flyvestationer og havne ligger godt placeret i forhold til Baltikum og Østersøen, der er de områder, der vil være de primære slagmarker i en eventuel konfrontation med Rusland.«

Men den nye aftale er 'uden fortilfælde' og kan få alvorlige konsekvenser for sikkerheden i Østersøen, skriver den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, i en kommentar til Politiken.

Ifølge Forsvarsministeriet vil forhandlingerne mellem Danmark og USA blive påbegyndt inden for de kommende måneder.