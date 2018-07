De er lige til at overse, men det kan gå helt galt, hvis man ikke husker at fjerne dem.

Hvis man har flere af de såkaldte bingotags - små kilstermærker med ID og rute - på kufferten, når man flyver på ferie, risikerer man at den slet ikke kommer med, advarer Københavns Lufthavn.

Remember this little tag has a large impact! Always remove old bingotags from your luggage before check-in to make sure it travels with you pic.twitter.com/xr26kA6Vhn — Copenhagen Airport (@CPHAirports) July 15, 2018

»Cifrene og koden på en bagage-tag bliver sammenholdt med en lille datafil, som giver bagagesystemet en række informationer om, hvilket fly en kuffert skal med. Når scannerne læser stregkoden, kan anlægget automatisk sortere bagagen, så de folk der håndterer kufferterne kan få dem ud til det rigtige fly,« forklarer seniorkommunikationsrådgiver i Københavns Lufthavne, Lars Lemche.

Det giver derfor problemer, hvis der er flere bingotags.

»Hvis det sker, skal kufferten til manuel behandling – og det tager tid. Med 40.000 stykker bagage på en sommerdag, er det vigtigt, at systemet kører sikkert og upåklageligt og ikke bliver drillet af gamle bingo-tags. Så husk nu at fjerne dem,« lyder opfordringen fra Lars Lemche.