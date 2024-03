Lækage på den Internationale Rumstation, ISS, udgør ifølge rumfartsorganisationer ingen trussel.

Luft siver ud af bittesmå uidentificerede huller i den Internationale Rumstation, ISS.

Det fortæller den danske astronaut Andreas Mogensen til Videnskab.dk.

- Vi er ikke helt sikre på, hvorfor det er sket. Men der er nogle bittesmå revner i den bageste del af rumstationen, og vi lækker luft derfra, lyder det.

Roscosmos, det russiske rumfartsagentur, har ifølge flere internationale medier bekræftet hændelsen, som er koncentreret i den russiske del af ISS.

I en udtalelse lyder det dog, at lækagen ikke udgør nogen trussel for besætningen.

Andreas Mogensen, ISS' kommandør, bevægede sig ud i rummet i august 2023. Det blev for nylig meldt ud, at danskeren kan være tilbage på Jorden allerede 8. marts i år.

Det amerikanske rumfartsagentur Nasa har også ifølge The Guardian bekræftet, at lækagen ikke udgør nogen fare for besætningen.

The Guardian skriver, at lækagen begyndte i 2020, men at den da blev repareret.

Andreas Mogensen fortæller Videnskab.dk, at luft igen begyndte at sive ud for en måned siden.

Han kan ikke forklare, om det er nye revner, eller om det er de samme, som er sprunget op igen.

Rumstationens besætning har ifølge Andreas Mogensen forsøgt at reparere skaden og er lykkedes med at minimere den, skriver Videnskab.dk.

Professor og rumforsker John Leif Jørgensen vurderer over for mediet, at det kan blive en dyr fornøjelse, hvis det bliver nødvendigt at fragte mere luft op til rumstationen.

Ifølge ham kan det koste omkring 15.000 euro - omtrent 110.000 kroner - at fragte bare et halvt kilo til ISS.

ISS består af flere moduler. De ældste blev ifølge Videnskab.dk opsendt i 1998.

I december døjede rumstationen også med en lækage af kølervæske fra en radiator. Det har ad flere omgange udskudt Andreas Mogensens planlagte rumvandring, som endte med at blive helt aflyst.

/ritzau/