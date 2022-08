Lyt til artiklen

»Det har været forfærdeligt forløb helt fra starten af.«

Sådan siger Ludovic Riaute, der ejer Vinspecialisten Silkeborg, til B.T. om forløbet med Regatta Silkeborg, hvor firmaet bag netop har erklæret sig konkurs.

Vinhandleren har leveret vin for cirka 122.000 kroner til regattaen, og nu frygter han, at hver en krone er tabt.

Oveni dette lejede han også et telt til regattaen, hvor han skulle holde vinbar. Prisen lød på godt 87.500 kroner, men teltet levede på ingen måde op til det, der blev lovet.

Sådan ser den ene af de to fakturarer, som Ludovic Riaute mangler betaling for, ud. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan ser den ene af de to fakturarer, som Ludovic Riaute mangler betaling for, ud. Foto: Privatfoto

»Fra dagen, hvor jeg fik kontrakten, har jeg følt, at det var ekstreme amatører, der stod bag Regatta Silkeborg. Der har ikke været styr på noget som helst, men jeg tænkte, at vi nok skulle klare det.«

Men da han på dagen for regattaens start, onsdag 17. august, kom ned til sit telt, opdagede han, at det slet ikke var klar. Der var hverken strøm, borde eller stole. Kapaciteten var også helt forkert.

I kontrakten stod der, at teltet ville have plads til 150 mennesker, men i virkeligheden var der kun plads til 50.

Her blev vinhandleren sat en kompensation på 30.000 kroner i sigte for manglerne, men om han rigtigt faktisk får pengene, tvivler han på.

»For mig, med en lille butik i Silkeborg, så er det mange penge,« siger vinhandleren.

Og på spørgsmålet om, hvorvidt hans to vinforretninger i Silkeborg kan overleve det potentielle tab, er svaret.

»De to forretninger skal nok overleve, da vi har haft nogle gode år. Men det bliver hårdt.«

Han står ikke blot tilbage med økonomisk usikkerhed, men også en stor frustration.

»Jeg synes, det er lidt for let blot at erklære sig konkurs efter ti dage (siden Regatta Silkeborgs afslutning, red.), når man lang tid før vidste, at der ingen økonomi var i det, og man ville ende med et kæmpe underskud.«

Allerede før festivalen kom det frem, at det karakteriske pariserhjul, som plejer at være til stede, ikke kom til Silkeborg, da foreningen bag festivalen ikke havde betalt depositum.

Vinhandleren har nu sat sin advokat på sagen i håbet om at få sine penge tilbage.

Bestyrelsesformand for regattaen, Johanne Errboe, lægger ikke skjul på, at det bliver svært for Ludovic Riaute og andre leverandører at få deres penge retur.

»Der er sat en kurator på, som lige nu kigger på, hvad der er af aktiver i foreningen. Opgaven er at finde ud af, hvad der er af inde- og udestående, og hvordan vi bedst muligt får det fordelt. Udsigten til at få det fulde beløb er desværre nok ikke til stede, for så stod vi ikke i den situation, vi står i nu, men udsigten til at få noget, den er selvfølgelig til stede,« forklarer hun.

Hun kalder det en »mega ufed situation«, at den ramlende regattas konkurs nu får økonomiske konsekvenser for leverandørerne.

Hun vil dog ikke kalde arbejdet bag regattaen for amatøragtigt.

»Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at det er følelsen fra folk, der har lagt et arbejde i det, og som forventer at få nogle penge, som de ikke får. Men vi synes under ingen omstændigheder, at det har været amatøragtigt. Vi har prøvet at starte et kæmpe setup helt op fra bunden, men jeg anerkender, at de (leverandørerne, red.) sagtens kan sidde med den følelse lige nu, når vi sidder i en situation, hvor vi ikke kan betale dem.«