Danske Spil kommer nu med ændringer for spillere, der har til vane at overføre penge flere gange om dagen til sin spilkonto.

Ændringen sker, efter en af Danske spils brugere begik selvmord på grund af, at han spillede 2,5 millioner kroner væk på bare seks år. Da hans kone opdagede spilproblemet, valgte han at tage sit live ved at skyde sig selv med en sømpistol.

Det skriver Jyllands-Posten.

Han overførte nogle gange penge til sin spillekonto hos Danske Spil over 20 gange på en dag, og det er, at spiludbyderen vil gå ind og ændre på dette, for at undgå et massivt spilleforbrug.

Går du med svære tanker? Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 på søndage og helligdage. Du kan også kontakte Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage fra klokken 11 til 05. Kilde: Livslinien.dk

»Antallet af indbetalinger indgår allerede som et parameter i vores monitorering af spilmønstre, og med indførsel af et nyt advarselssystem i 2021 blev den monitorering intensiveret. Vi arbejder nu på at indføre et loft på det antal indbetalinger, en kunde kan lave per dag,« siger Elisabeth Crone Linding, chef for Ansvarligt Spil til mediet.

Hun slår også fast, at Danske Spil har 1,9 millioner danske spillere, hvor de langt de fleste er for underholdningens skyldt.

Elisabeth Crone Linding kan ikke gå i detaljer med, hvorfor en spiller, der indbetaler flere store summer til sin spilkonto hver dag ikke er blevet suspenderet for at spille på deres side.

Hun gør det dog klart, at de arbejder på at opfange og forstå spillernes risikoadfærd hos Danske Spil.