»Nogle gange er jeg blevet så frustreret, at jeg er brudt grædende sammen, og selv mine forældre har ikke kunnet komme i kontakt med mig.«​

Så voldsomt har anfaldene af social angst nogle gange været for 21-årige Luca Sørensen. Hans gode veninde 18-årige Cecilie Hauschildt har både ADHD og autisme. Men de har fundet deres helt egen måde at håndtere deres diagnoser på.

Luca Sørensen, som studerer til mediegrafiker, har en hjerne, der aldrig slukker.

»Jeg har for eksempel svært ved at sove. Så snart jeg lægger hovedet på puden, tænker jeg over alle de valg, jeg har truffet igennem dagen, og hvordan det hele kunne se anderledes ud, hvis jeg havde truffet andre valg. Jeg kan ikke håndtere overraskelser, eller hvis folk aflyser. Jeg overtænker alt og maler fanden på væggen.«

Første gang Cecilie og Luca mødte hinanden ved en Cosplay-konference, cosplayede de fra samme serie og klikkede med det samme. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Første gang Cecilie og Luca mødte hinanden ved en Cosplay-konference, cosplayede de fra samme serie og klikkede med det samme. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Det betyder, at Luca Sørensen efter eget udsagn har udviklet en form for social angst, fordi han ikke kan sige fra over for folk eller tør sige sin mening af frygt for, hvad andre tænker.

Derudover sidder han i kørestol, fordi han lider af cerebral parese. Et handicap, der medfører spasmer. Et handicap, der har ført til kampe med kommunen, der uundgåeligt giver hjernen endnu mere at tænke over.

Veninden Cecilie Hauschildt har også været udfordret i sociale sammenhænge. Hendes diagnoser har isoleret hende i skoletiden:

»Mit temperament var meget voldsomt på grund af ADHD. Hvis folk var uenige med mig, eller jeg blev irriteret over noget, eskalerede det hurtigt. Derfor var det også meget ensomt i folkeskolen,« forklarer hun.

De to venner har fundet hinanden gennem Cosplay, som for dem begge har været en hjælp til at håndtere deres sociale og psykiske udfordringer.

Men nu har de to fundet et ganske særligt univers, hvor de kan være sammen, på trods af deres udfordringer.

Cosplay er en forkortelse af costume og play og handler om at optræde som en bestemt karakter. Ifølge Nationalmuseet startede det allerede i 1980'erne i Japan med bølgen af manga, anime og videospil, hvor unge japanere genskabte karaktererne fra deres yndlingsfilm og -serier. Siden er det blevet et globalt fænomen.

Cosplayere dyrker hobbyen på forskellige måder. De mødes både til store konferencer og i mere private sammenhænge. De optræder i gadebilledet og gør meget ud af at få taget de rigtige billeder. Sidst, men ikke mindst, er der også danmarksmesterskaber.

For nogle handler det især om at skabe kostumerne selv, mens andre køber dem.

Mange konferencer på verdensplan er ikke udelukkende for cosplay, men også for tegneserie-, spil- og filmentusiaster. En af de største konferencer er Comiket i Japan, hvor der senest var 750.000 besøgende over en weekend. Foto: Johannes EISELE Vis mere Mange konferencer på verdensplan er ikke udelukkende for cosplay, men også for tegneserie-, spil- og filmentusiaster. En af de største konferencer er Comiket i Japan, hvor der senest var 750.000 besøgende over en weekend. Foto: Johannes EISELE

Der er umiddelbart ingen opgørelse over, hvor mange cosplayere der er i Danmark, men til den største danske konference, Jpopcon, som finder sted til maj i DGI-byen, deltager omkring 3.000 mennesker.

Luca Sørensen og Cecilie Hauschildt har først og fremmest fundet hinanden og andre af deres bedste venner igennem Cosplay.

Men de har også begge fundet et frirum og et miljø, som er meget accepterende, og et fællesskab med mange andre, som deler deres interesse i bestemte karakterer, film og serier.

»Jeg bruger Cosplay til at koble af. Jeg er ikke mig, men lever mig i stedet ind i karakteren. Måske er det ikke den bedste måde at håndtere mine udfordringer på, men det virker for mig,« siger Luca Sørensen. I videoen øverst kan du se, hvilke karakterer de to venner er, når de ikke er sig selv.