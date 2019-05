Justitsminister Søren Pape Poulsen indkalder nu Københavns politidirektør til møde.

Det sker på baggrund af B.T.s afsløringer, der viser, at området omkring Brønshøj Torv i København har udviklet sig til et lovløst område, der kontrolleres af mere eller mindre kriminelle grupperinger af drenge og unge mænd.

Efter at have læst de personlige beretninger fra utrygge beboere, som B.T. har bragt, vil justitsministeren nu have et klart svar på, hvad der kan gøres for borgerne.

Men før mødet med justitsministeren mødtes B.T. i denne uge med Københavns politidirektør, Anne Tønnes, ved Bellahøjhusene, ikke langt fra Brønshøj Torv. Vi vil vide, hvad politidirektøren vil gøre for de borgere og erhvervsdrivende, der har fortalt, at de lever i frygt i deres egen bydel. De har fortalt B.T., at de er bange for grupper af drenge og unge mænd med banderelationer.

B.T. interviewer politidirektør Anne Tønnes, der har taget to uniformerede betjente med i dagens anledning Vis mere B.T. interviewer politidirektør Anne Tønnes, der har taget to uniformerede betjente med i dagens anledning

Når I ikke har gjort mere for borgerne, end tilfældet synes at være, er det så, fordi I ikke har været klar over problemets omfang?

»Jeg tror, vi er rigtig godt informeret om, hvad der foregår ved Bellahøjhusene og også på Brønshøj Torv. Vi har en fokuseret indsats, som vi har sat ind siden slutningen af 2018. Og den består både af vores nærpoliti og en mere målrettet patruljering herude.«



»Og lad mig sige det med det samme, vi kan ikke acceptere, at beboerne her i Bellahøj ikke føler sig trygge. Derfor er det et helt klart mål nu at sætte skarpt ind over for folk, der begår kriminalitet i lokalområdet.«

De fleste af de dagligvarebutikker, vi har talt med, og biblioteket har indskrænket deres åbningstider i perioder og også hyret privat vagtværn. Bellahøj Politistation ligger tre minutter væk. Kan det være rigtigt, at erhvervsdrivende skal hyre deres egne vagter?

Politidirektøren for Københavns Politi, Anne Tønnes. Vis mere Politidirektøren for Københavns Politi, Anne Tønnes.

»Jeg har oplysninger om, at vi er i rigtig god dialog med de erhvervsdrivende og biblioteket, og at åbningstiderne er ændret igen, så de er udvidet. Så forholdene er blevet langt bedre over den seneste tid.«

Nu har du selv to uniformerede politibetjente med ude til vores interview i dag. Hvorfor har du det? Er du utryg?

»Nej, det er jeg ikke. Jeg har to uniformerede betjente med for at prale lidt af dem. Fordi det er vores nærbetjente, der færdes i det her område som følge af ordningen 'din betjent'. Så de kender området rigtig godt. Og det er nogen, som de unge, beboere og samarbejdspartnere er på fornavn med. Så derfor har jeg dem med.«

Du siger, I har indsat en fokuseret indsats. Men mener du, der skal en mere fokuseret indsats til fremover?

Ved Bellahøj Nord med Københavns politidirektør og to nærbetjente Vis mere Ved Bellahøj Nord med Københavns politidirektør og to nærbetjente

»Jeg tænker, man skal arbejde meget bredspektret med det her. Vores nærpoliti har været i dialog med de erhvervsdrivende det sidste halve års tid omkring, hvordan de tyverier, man har set i forretningerne, skal håndteres. Det, vi har hørt fra erhvervslivet på Frederikssundsvej, er, at det går bedre.«

Der er en pølsevogn og et pizzeria, der har måttet dreje nøglen om for nylig. Kan det være rigtigt, at de ikke kan drive deres butikker her uden at blive chikaneret af drenge, og uden politiet gør noget ved det?

»Politiet gør noget ved det, og vi er i dialog med de erhvervsdrivende. Men jeg vil ikke stå her og sige, at vi ikke kan gøre det bedre. Vi vil meget gerne i dialog med de erhvervsdrivende og høre, hvad vi kan gøre bedre. Som jeg forstod det, har vi ikke været i dialog med pølsedamen, så jeg vil bare opfordre til at være i dialog med politiet.«

Det er rigtigt, at pølsedamen ikke har anmeldt noget, men ifølge hende har hun ringet til politiet flere gange. Nu siger du, I har masser af nærpoliti. Kan det være rigtigt, at I ikke kan opfange, at der foregår chikane eller utryghedsskabende adfærd, bare fordi man ikke anmelder det? Er det ikke netop nærbetjentenes opgave at opfange de signaler, der kommer fra borgerne?

»Det er fuldstændig rigtigt. Det er en langsigtet strategi at være i dialog med lokalsamfundet. Ikke kun beboerne, men også de øvrige myndighedspersoner, organisationer og foreninger i området. På den måde skaber vi en sammenhængende indsats og et trygt miljø.«