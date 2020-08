Fra oktober kan lønmodtagere få udbetalt tre af fem ugers indefrosne feriepenge.

De indefrosne feriepenge vil blive beskattet som normal indkomst, hvilket vil sige, at man risikerer at skulle betale topskat af dem. Det fremgår af lovforslaget, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har fremsat i Folketinget tirsdag.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

»Det bliver frivilligt, om man vil have dem udbetalt nu, men det er min forventning, at de indefrosne feriepenge vil få danskerne til at bruge flere penge til gavn for samfundsøkonomien,« siger Peter Hummelgaard.

Sådan får du dine feriepenge - Fra starten af oktober kan du bede om at få op til tre uger af dine indfrosne feriepenge udbetalt. Det skal du gøre digitalt via borger.dk, hvor du logger på med NemID. Du skal ikke vedlægge dokumentation. - Efter få dage modtager du et brev med præcis angivelse af, hvor mange penge du får udbetalt, og hvornår pengene udbetales. - Du skal forvente, at der går op til to uger, fra du beder om pengene, til du får dem udbetalt på din konto. - Hvis du ikke beder om pengene nu, bliver de stående, og du får dem automatisk udbetalt ved folkepensionsalderen, eller hvis du af andre grunde trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet. Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at alle, der ønsker at få de op til tre ugers feriepenge udbetalt, kan bede om pengene fra starten af oktober og frem til den 1. december.

Udbetalingen sker op til to uger efter, man har bedt om pengene, og de vil blive beskattet som almindelig indkomst.

»Vi har været opmærksomme på at gøre det let og enkelt at få pengene udbetalt. Derfor kan man få pengene ved at gå ind på borger.dk, og man vil op til to uger fra man sætter fluebenet, have pengene på sin konto,« siger Peter Hummelgaard i pressemeddelelsen.

Hvis man ikke beder om sine feriepenge inden den 1. december, bliver de automatisk udbetalt, når man når folkepensionsalderen, eller af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Lovforslaget bliver færdigbehandlet i Folketinget den 17. august.